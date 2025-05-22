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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Трамп йде

glavcom.ua
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Війна продовжується...

Власне, немає що і коментувати. Як я і прогнозував, найбільший ризик зустрічі в Стамбулі – це вихід Трампа із переговорів. Тому, всі його коментарі і вимоги сісти вести переговори саме про це. Оскільки він вже зрозумів, що ніяка мирна угода не можлива, тому перемогою він хоче оголосити те, що він всіх посадив за стіл. А далі типу самі винні.

Хоча він у властивому йому стилі продовжує говорити, що все чудово, Венс замість нього сказав, що склалась безвихідна ситуація. Фактично, готуючи грунт для виходу США із розмов про мир і переговори.

Битва за Трампа наразі закінчується нічиєю. Так, наші переговірники могли в Стамбулі вийти і оголосити, що росіяни зірвали переговори. Це поставило б Трампа в ідіотську ситуацію, в якій скоріше він би мав вдатись до санкцій, щоб досягти 30 денного перемир'я, як обіцяв. Натомість, наші сказали, що все не так і жахливо, продовжимо говорити, і отримали шанс обміняти 1000 полонених. Я б нікому не побажав бути перед таким складним вибором.

Нічия в битві за Трампа означає, що Росія не отримує жорстких санкцій і тиску, а ми перестаємо бути хлопчиками для биття в питанні миру. Більше ніякого «примусу до миру» не буде. Зброю ми будемо отримувати в рахунок фонду і за кошти ЄС. Війна продовжується, і буде тривати поки Путін не стане, або не виснажиться. А це вже залежить від ціни на нафту, і загальної ситуації.

Треш з вимогою укласти мир, переростає в треш з вимогою сісти за стіл і домовитись самим. Але є і хороша новина – всякий треш закінчується, і здається найближчим часом закінчиться і цей.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Дональд Трамп путін

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Віктор Андрусів

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