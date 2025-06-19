Путін визнав, що зрадив Іран

Путін розповів, що щодо ситуації навколо Ірану перебуває в контакті з прем'єром Ізраїлю та президентом США

Кремль за спиною у свого союзника домовлявся з Ізраїлем

Володимир Путін на пресконференції розповів, що Росія домовилася з Ізраїлем, що російських фахівців, які будують АЕС в Ірані, обстрілювати не будуть, їх безпека буде забезпечена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву диктатора.

Путін віддячив Тегерану за «шахеди» та домовився з Ізраїлем, що російських фахівців, які будують АЕС в Ірані, обстрілювати не будуть.

Крім того, Путін не засудив дії Ізраїля, як зробив би союзник, проте у своєму виступі диктатор зауважив, що запропонував «можливий вихід із ситуації» навколо Ірану, але рішення за Тегераном та Тель-Авівом.

Також Путін розповів, що щодо ситуації навколо Ірану перебуває в контакті з прем'єром Ізраїлю та президентом США. В один момент Путін став як Трамп – запропонував «усім сторонам домовитися» аби зупинити війну. Видно, що Путін хоче налагодити контакт з Трампом, а не зберегти відносини з Тегераном.

Водночас, Путін запевнив, що між Росією та Іраном досить високий рівень довіри та підкреслив, що у договорі Росії та Ірану немає статей з оборонної сфери.

Російський диктатор пропонував Ірану проекти щодо створення системи ППО, але Тегеран не виявив особливого інтересу.

А ще Путін заявив, що не хоче навіть обговорювати можливість знищення Ізраїлем верховного лідеру Ірану Алі Хаменеї та запевнив, що підземні заводи Ірану, як і раніше, існують, «нічого з ними не сталося».

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну спочатку варто завершити війну в Україні, а лише після цього можна говорити про посередництво у переговорах з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я йому відповів: зроби мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, а про це ти зможеш потурбуватися пізніше», – відповів Трамп російському диктатору.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч на 18 червня завдала авіаударів по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану в районі Тегерана. За даними ЦАХАЛ, у операції брали участь понад 50 винищувачів Повітряних сил, які діяли на основі точних розвідданих.

Як повідомлялося, США перевели свої війська на військових базах в ОАЕ, Йорданії та Саудівській Аравії у стан підвищеної готовності. Згідно з інформацією, у регіоні зосереджено понад 40 тис. американських військовослужбовців.

До слова, президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». У своєму дописі американський лідер заявив, що Сполучені Штати достеменно знають місцезнаходження іранського духовного керівника.