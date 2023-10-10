Довірена особа Путіна підтримала терористичний напад на Ізраїль

Кадиров закликав міжнародне співтовариство «хоч один раз одноголосно прийняти справедливе рішення з приводу ситуації в Палестині»

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав припинити війну на сході та заявив, що готовий поїхати з «миротворчою місією» в Палестину. Про це він заявив в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кадиров закликав міжнародне співтовариство «хоч один раз одноголосно прийняти справедливе рішення з приводу ситуації в Палестині». Він також запропонував керівникам мусульманських країн створити коаліцію та закликати «Європу та весь захід утримуватися від бомбардування мирних громадян під приводом ліквідації бойовиків».

«Ми повністю підтримуємо дії Палестини. Тому що їхні землі у свій час забрав Ізраїль і тримає її в ізоляції. У них немає свободи слова. Сьогодні я проти війни і призиваю всіх, щоб вони зупинили цю війну, щоб вона не розійшлася по всьому світу. Ця війна просто так не закінчиться», – заявив Кадиров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кадиров також підтвердив, що у понеділок поряд з мечеттю, яку він побудував на честь свого батька, впали снаряди, будівля пошкоджена. Він попросив обидві сторони не чіпати мечеть.

«Я ще раз закликаю всіх мусульман, всіх громадян і нашу державу підтримати правду і припинити цю війну. Або відправити нас туди як миротворців. Ми визначимо, хто правий, а хто ні. Ми зупинимо тих, хто продовжує воювати», – наголосив глава Чечні.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

До слова, візит президента Палестини, Махмуда Аббаса, до Росії перебуває на етапі підготовки, він планує відвідати Москву.