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Україна запроваджує зміни у контролі зерна: яка країна допоможе

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна запроваджує зміни у контролі зерна: яка країна допоможе
Литва готова допомогти Україні відвантажувати зерно
фото з відкритих джерел

Литва вирішила допомогти Україні із контролем та транзитом зерна

Фітосанітарний контроль українського зерна буде перенесено з українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда протягом наступних двох днів. Про це повідомив міністр сільського господарства України Микола Сольський, пише Мінагрополітики. 

Згідно із заявою, Сольський домовився про це зі своїми литовськими та польськими партнерами під час онлайн-зустрічі. Угода, на думку України, прискорить транзит українського зерна через Польщу.

«Ми домовилися щодо важливого питання. З середи (4 жовтня 2023 року – «Главком») контроль за українським зерном, яке проходить через Литву, буде перенесено з українсько-польського кордону на територію Литви, до литовського порту», –  підтвердив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Раніше Телус заявив Польському інформаційному агентству: «У нас тверда позиція щодо зерна. Зерно з України не має надходити на польський ринок!».

Після переговорів минулого тижня Сольський оголосив, найближчими днями міністри сільського господарства України, Польщі та Литви проведуть тристоронню зустріч на тему проходження медичних оглядів для покращення транзиту через Польщу. 

Міністр сільського господарства України пояснив, що аналогічна процедура має бути погоджена для транзиту сільськогосподарської продукції Німеччиною через польську територію. Він нагадав, що у серпні такий механізм контролю було погоджено з Угорщиною та Словаччиною.

Нагадаємо, Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X (колишній Твіттер).

«Росія знищує харчі, Литва їх доставляє. Був схвалений та погоджений коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання до Африки і за її межі. Співпраця дає результат!» – написав він.

Варіант із транзитом зерна з України до країн ЄС Балтійським морем Євросоюз обговорював ще в липні цього року, коли стало відомо, що Росія виходить із зернової угоди.

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Теги: росія міністр ринок Мінагрополітики зерно транзит Литва Микола Сольський

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