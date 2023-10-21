Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн

Ізраїльтянам рекомендували не залишатися у всіх арабських країнах

Уряд Ізраїлю закликав своїх громадян якнайшвидше виїхати з Єгипту і Йорданії та утриматися від поїздок до низки країн. Про це повідомляє The Times of Israel.

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У повідомленнях Агентства національної безпеки, офісу прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю йдеться, що вони підвищують рівень небезпеки щодо Єгипту (включаючи Синайський півострів) і Йорданії до четвертого рівня і закликають усіх ізраїльтян залишити ці країни якомога швидше.

Для Марокко рівень загрози підвищено до третього рівня, а ізраїльтянам наказано уникати несуттєвих подорожей.

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Також влада Ізраїлю порадила не їздити до Малайзії, Бангладеш, Індонезії та Мальдівів.

Крім того, ізраїльтянам рекомендували не залишатися у всіх арабських країнах та державах Близького Сходу, включно з Туреччиною, ОАЕ, Бахрейном.

«Через продовження війни спостерігається подальше значне загострення протестів проти Ізраїлю в останні дні в різних країнах світу, з наголосом на арабські країни Близького Сходу, поряд з проявами ворожості та насильства проти ізраїльтян і єврейських символів», – йдеться в попередженні.

До слова, 19 жовтня четвертий евакуаційний борт із 79 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до румунського Бухареста.