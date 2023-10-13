Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Йорданці та ліванці масово прямують до кордонів Ізраїлю (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Йорданці та ліванці масово прямують до кордонів Ізраїлю (відео)
Сотні йорданців та ліванців із прапорами Палестини прямують до кордонів Ізраїлю
фото: скріншот з відео

Силовики намагаються розігнати натовп сльозогінним газом

Сотні йорданців та ліванців із прапорами Палестини прямують до кордонів Ізраїлю. Відповідні відео потрапили в соцмережі.

В Йорданії силовики намагаються розігнати натовп, використовуючи для цього сльозогінний газ, але виходить зі змінним успіхом.

Нагадаємо, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин.

До слова, Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки опублікували спільну заяву в четвер увечері, в якій закликали всіх ізраїльтян, які перебувають за кордоном, бути особливо обережними в п’ятницю, посилаючись на заклик терористичного угруповання ХАМАС до своїх прихильників по всьому світу взяти участь у «Дні гніву».

Теги: Ізраїль Палестина ХАМАС кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку експосадовця США, у країнах, де багато мігрантів, виникають групи впливу на політику та громадську думку
Мітинги сторонників ХАМАСу. Кіссінджер назвав головну помилку Німеччини
Вчора, 12:58
Аббас зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном
Президент Палестини зустрінеться з Блінкеном – Reuters
Вчора, 09:44
150 українців не можуть виїхати з Сектору Газа
Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю
11 жовтня, 16:02
29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єр
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну
11 жовтня, 08:52
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
11 жовтня, 06:50
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю
Держдеп США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю
10 жовтня, 23:31
Глава Пентагону уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі
США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту
7 жовтня, 17:12
Білоруси нарахували, що з початку року до країни в'їхало 42 899 громадян України
Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України
18 вересня, 08:35
Елькін: «Посол – не політична постать, а професіонал із МЗС, який представляє всю країну»
Депутат Кнесету відреагував на ігнорування Офісом президента посла Ізраїлю
14 вересня, 18:02

Соціум

Йорданці та ліванці масово прямують до кордонів Ізраїлю (відео)
Йорданці та ліванці масово прямують до кордонів Ізраїлю (відео)
Джонсон зізнався, що досі захоплюється російською культурою
Джонсон зізнався, що досі захоплюється російською культурою
Ізраїль виявив у терористів ХАМАС зброю з Північної Кореї
Ізраїль виявив у терористів ХАМАС зброю з Північної Кореї
Просторі та з душем у купе: в Європі з'являться нові поїзди
Просторі та з душем у купе: в Європі з'являться нові поїзди
КНДР погрожує вдарити по американському авіаносцю – ЗМІ
КНДР погрожує вдарити по американському авіаносцю – ЗМІ
В Амстердамі закрилися єврейські школи після заклику ХАМАСу до погромів
В Амстердамі закрилися єврейські школи після заклику ХАМАСу до погромів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
32K
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
15K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
8129
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6977
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів
6491
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту