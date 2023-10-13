Йорданці та ліванці масово прямують до кордонів Ізраїлю (відео)

Силовики намагаються розігнати натовп сльозогінним газом

Сотні йорданців та ліванців із прапорами Палестини прямують до кордонів Ізраїлю. Відповідні відео потрапили в соцмережі.

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В Йорданії силовики намагаються розігнати натовп, використовуючи для цього сльозогінний газ, але виходить зі змінним успіхом.

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Нагадаємо, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин.

До слова, Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки опублікували спільну заяву в четвер увечері, в якій закликали всіх ізраїльтян, які перебувають за кордоном, бути особливо обережними в п’ятницю, посилаючись на заклик терористичного угруповання ХАМАС до своїх прихильників по всьому світу взяти участь у «Дні гніву».