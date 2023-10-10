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Петро Олещук Політолог

Як Ізраїль веде війну і чому не треба слухати Арестовича

glavcom.ua
«За термінологією Арестовича, Ізраїль, дегуманізуючи противника «вже програв»»
фото: vesty.co.il

Не треба різним псевдогуманістам ставити під сумнів наше святе право на ненависть до тероризму

І ще, якщо почитати заяви офіційних осіб Ізраїлю за останні дні - там суцільна «дегуманізація» противника за термінологією Арестовича.

І ця «дегуманізація» на словах підтверджується цілком конкретними діями з боку того ж Ізраїлю.

За термінологією Арестовича, Ізраїль, дегуманізуючи противника «вже програв», але чомусь мені видається, що в реальності все буде зовсім не так, і Ізраїль якраз не програє. Завдяки «дегуманізації» у т.ч.

Можливо, не треба різним псевдогуманістам ставити під сумнів наше святе право на ненависть до тероризму, терористів, злочинців, вбивць і просто тварюк?

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Теги: Ізраїль війна Олексій Арестович

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Петро Олещук

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