Як Ізраїль веде війну і чому не треба слухати Арестовича

Не треба різним псевдогуманістам ставити під сумнів наше святе право на ненависть до тероризму

І ще, якщо почитати заяви офіційних осіб Ізраїлю за останні дні - там суцільна «дегуманізація» противника за термінологією Арестовича.

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І ця «дегуманізація» на словах підтверджується цілком конкретними діями з боку того ж Ізраїлю.

За термінологією Арестовича, Ізраїль, дегуманізуючи противника «вже програв», але чомусь мені видається, що в реальності все буде зовсім не так, і Ізраїль якраз не програє. Завдяки «дегуманізації» у т.ч.

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Можливо, не треба різним псевдогуманістам ставити під сумнів наше святе право на ненависть до тероризму, терористів, злочинців, вбивць і просто тварюк?