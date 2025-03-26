Цим висловом американський дипломат та спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Річард Гренелл викликав велику кількість негативу

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Річард Гренелл викликав суперечки після свого твіту про Будапештський меморандум, в якому він стверджував, що ядерна зброя, яка знаходилася в Україні після розпаду Радянського Союзу, насправді належала Росії і була її залишками, а Україна просто повернула її Росії. Це твердження було спростовано низкою експертів та політиків, повідомляє «Главком».

Американський дипломат, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Річард Гренелл висловився у X про Будапештський меморандум:

«Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт».

На цей допис відреагував Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні. Він підкреслив, що Гренелл помиляється. Пайфер пояснив, що ядерні боєголовки, які знаходилися на території України, були частиною радянської арсеналу, а не російськими. Пайфер додав, що Україна відповідала за зберігання боєголовок, а після розпаду СРСР мала право вирішити їх подальшу долю. Він зазначив, що частина зброї була передана Росії лише для ліквідації, оскільки РФ взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет України в рамках Будапештського меморандуму.

Реакції інших політиків та експертів:

Генрі Девід Болтон, колишній лідер Партії незалежності Великої Британії, зауважив, що заяви Гренелла є неправдивими або свідомо маніпулятивними. Він додав, що ядерна зброя була успадкована Україною після розпаду Радянського Союзу, а не Росією.

Наталі Луазо, євродепутатка від Франції, підкреслила, що ядерна зброя була радянською, тобто спільною для України та Росії. Вона зауважила, що невірна інформація, яку поширює Гренелл, є або проявом невігластва, або навмисною маніпуляцією.

Гевін Барвелл, колишній член Палати лордів Великої Британії, висловив занепокоєння з приводу рівня історичної грамотності людей, які займають відповідальні посади, підкреслюючи, що ядерна зброя була успадкована Україною, а не Росією.

Чарльз Теннок, колишній депутат Європарламенту від Великої Британії, наголосив, що Україна має досвід у розробці стратегічних ракет, оскільки в Дніпрі виробляли перші радянські ядерні ракети Р-16, що також свідчить про її кваліфікацію у галузі ядерних технологій.

Адам Кінзінгер, колишній конгресмен США, різко відповів на слова Гренелла, зазначивши, що ядерна зброя була радянською, і Україна мала на неї права як частина колишнього СРСР.

Браніслав Сланчев, професор політології Каліфорнійського університету, додав, що ядерна зброя була радянською, а її контроль після розпаду СРСР залишався за Росією. Україна не була зобов'язана повертати її назад, поки не погодилася на це в рамках Будапештського меморандуму.

Раніше ми писали, що під час слухань у Сенаті США директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що якщо українці побачать, що умови угоди з Росією не гарантують тривалого миру, вони продовжать боротьбу навіть без зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

За словами директора ЦРУ, наразі Росія має перевагу на фронті та повільно просувається вперед, проте український народ і військові неодноразово були недооцінені.