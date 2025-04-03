Іран пригрозив знищити американських військових в Індійському океані

Тегеран заявив, що у нього достатньо зброї, щоб стерти з лиця землі базу США на острові Дієго-Гарсія

Іран заявив, що американська база під загрозою знищення, якщо Трамп вирішить завдати удару

Тегеран заявив, що у нього достатньо зброї, щоб стерти з лиця землі базу США на острові Дієго-Гарсія, на якому перебуває майже 4000 американських солдатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Іранське видання Defra Press, яке належить збройним силам Ірану заявило, що Іран «безумовно має достатньо зброї», щоб атакувати Дієго-Гарсія – віддалений острів в Індійському океані, де США нещодавно посилили свою військову присутність.

У доповіді міститься пряма загроза активам ВПС і ВМС США та стверджується, що 4000 американських солдатів, які розміщені там, наразяться на «ризик повного знищення» в разі нападу Америки на Іран.

Згідно з офіційними оцінками на базі в Дієго-Гарсія зазвичай розміщуються 400 військовослужбовців і 2000 цивільних підрядників, в Ірані наголошують, що наразі там значно більше військовослужбовців США.

Острів Дієго-Гарсія на мапі світу скріншот

Заяви Тегерана прозвучали на тлі того, що 3 квітня США розпочали нову серію авіаударів по проіранських цілях, готуючись, як повідомляється, до бомбардування ядерної програми Ірану.

Єменські хусити заявили, що під час нових ударів по контрольованій ними території загинули шестеро людей, включно з охоронцем на вишці зв'язку. Вони також заявили, що США завдали удару по водному проєкту, убивши чотирьох осіб, у районі Мансурія провінції Ходейда. Близько 17 ударів також завдали по Сааді, недалеко від кордону з Саудівською Аравією, і ще одна людина загинула в порту Рас-Іса в Ходейді.

США запускають ракети зі своїх есмінців і запускають винищувачі з авіаносця USS Harry Truman, що знаходиться неподалік.

Defra Press також окреслила низку потенційних стратегій нападу, включно з тим, як Іран може здійснити нищівний штурм, використовуючи свої передові безпілотники Shahed-136, які мають радіус дії 4000 км – достатньо, щоб досягти Дієго Гарсія з Ірану.

Тегеран також може запустити балістичні ракети «Хоррамшахр» та іншу зброю великої дальності, щоб завдати удару по базі. Зброя має радіус дії 2000 км і здатна нести боєголовку вагою 3300 фунтів.

Іранські військові кораблі також можуть спробувати наблизитися до Дієго-Гарсії і почати ракетні та безпілотні атаки з Індійського океану, однак ці судна погано оснащені, щоб протистояти відповіді ВМС США. Також офіційний Тегеран зловісно заявив, що «кожен американський солдат стане індивідуальною мішенню», якщо США завдадуть удару по Ірану.

Нагадаємо, Іран поскаржився до Ради Безпеки ООН на «безрозсудні та войовничі» погрози президента США Дональда Трампа, назвавши їх «кричущим порушенням міжнародного права» та основоположного Статуту ООН.