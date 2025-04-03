Учасник комісії з ядерного роззброєння України: Від Кравчука надходили жорсткі накази

Володимир Красноруцький: президент на зорі Незалежності вимагав «ліквідувати ядерну зброю»

На початку 1990-х років надходили жорсткі накази від першого президента України Леоніда Кравчука: «ліквідувати ядерну зброю», від чого країна тоді багато втратила фінансово. Про це зауважив фахівець з розробки ядерної зброї фізик-ядерник Володимир Красноруцький в інтерв’ю «Главкому».

Фахівець розвінчує міф про те, що навіть якби Україна дуже хотіла використати ядерне озброєння, то не змогла б, бо «червона кнопка» пуску ракет була у Москві.

«Дійсно, ще якийсь час ми могли самі їх (ракети з ядерною боєголовкою) використовувати. Це питання якраз дуже жорстко вирішувалося на зустрічах комісії. Але слід знати, що експлуатація ракет з ядерними боєголовками вимагала подолання безлічі обмежень, слід було виконати безліч вимог. Для цього потрібно було мати у країні спеціалізовані організації моніторингу і контролю за цією зброєю, яких в Україні не було і немає зараз, вони є у Росії», – заявляє експерт.

Він додає, що для такого озброєння є граничний час роботи. Після того, як час спливає, треба вирішувати, що зі зброєю робити далі, бо вона у будь-який момент поза терміном експлуатації могла вибухнути.

«У тактичної ядерної зброї є артилерійські снаряди, їх можна було дуже довго зберігати безпечно. А авіабомби всього 10-12 років, якщо я правильно пам’ятаю. Врахуйте, що на момент, коли Україна позбавлялася ядерної зброї, ці ракети уже ж якийсь час у нас перебували. Тому якраз про це і на комісії говорили. Рішення щодо стратегічної зброї ухвалював президент Леонід Кравчук. Ми тоді багато фінансово втратили (Україна не змогла зберегти ядерне паливо з ядерних ракет), оскільки жорстко надходили накази від президента: «ліквідувати ядерну зброю», – розповідає Володимир Красноруцький.

Красноруцький додає, що комісія мала порахувати, як зберегти ядерне паливо, позбуваючись при цьому ядерної зброї, щоби надалі використовувати його у мирних цілях, але цього не трапилось.

Раніше «Главком» поспілкувався з двома фізиками ядерної галузі: Володимиром Красноруцьким та Валерієм Зуйком. «За найкращого розвитку подій… за років 15 можна зробити ядерну зброю», – говорить Володимир Красноруцький.