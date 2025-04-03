Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Учасник комісії з ядерного роззброєння України: Від Кравчука надходили жорсткі накази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Учасник комісії з ядерного роззброєння України: Від Кравчука надходили жорсткі накази
Науковець розповів, що у 1990-х були накази від Леоніда Кравчука: «ліквідувати ядерну зброю»
фото з відкритих джерел

Володимир Красноруцький: президент на зорі Незалежності вимагав «ліквідувати ядерну зброю»

На початку 1990-х років надходили жорсткі накази від першого президента України Леоніда Кравчука: «ліквідувати ядерну зброю», від чого країна тоді багато втратила фінансово. Про це зауважив фахівець з розробки ядерної зброї фізик-ядерник Володимир Красноруцький в інтерв’ю «Главкому».

Фахівець розвінчує міф про те, що навіть якби Україна дуже хотіла використати ядерне озброєння, то не змогла б, бо «червона кнопка» пуску ракет була у Москві.

«Дійсно, ще якийсь час ми могли самі їх (ракети з ядерною боєголовкою) використовувати. Це питання якраз дуже жорстко вирішувалося на зустрічах комісії. Але слід знати, що експлуатація ракет з ядерними боєголовками вимагала подолання безлічі обмежень, слід було виконати безліч вимог. Для цього потрібно було мати у країні спеціалізовані організації моніторингу і контролю за цією зброєю, яких в Україні не було і немає зараз, вони є у Росії», – заявляє експерт.

Він додає, що для такого озброєння є граничний час роботи. Після того, як час спливає, треба вирішувати, що зі зброєю робити далі, бо вона у будь-який момент поза терміном експлуатації могла вибухнути.

«У тактичної ядерної зброї є артилерійські снаряди, їх можна було дуже довго зберігати безпечно. А авіабомби всього 10-12 років, якщо я правильно пам’ятаю. Врахуйте, що на момент, коли Україна позбавлялася ядерної зброї, ці ракети уже ж якийсь час у нас перебували. Тому якраз про це і на комісії говорили. Рішення щодо стратегічної зброї ухвалював президент Леонід Кравчук. Ми тоді багато фінансово втратили (Україна не змогла зберегти ядерне паливо з ядерних ракет), оскільки жорстко надходили накази від президента: «ліквідувати ядерну зброю», – розповідає Володимир Красноруцький.

Красноруцький додає, що комісія мала порахувати, як зберегти ядерне паливо, позбуваючись при цьому ядерної зброї, щоби надалі використовувати його у мирних цілях, але цього не трапилось.

Раніше «Главком» поспілкувався з двома фізиками ядерної галузі: Володимиром Красноруцьким та Валерієм Зуйком. «За найкращого розвитку подій… за років 15 можна зробити ядерну зброю», – говорить Володимир Красноруцький.

Читайте також:

Теги: Леонід Кравчук ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін, Лукашенко та гра у перемир’я
Як Путін використовує Лукашенка у великій грі
15 березня, 17:37
Як нам донести Трампу те, що важливо для нас?
Трамп надовго
22 березня, 09:45
Чи здатна Україна створити атомну бомбу? Що кажуть фізики-ядерники різних поколінь
Чи здатна Україна створити атомну бомбу? Що кажуть фізики-ядерники різних поколінь
Вчора, 16:35
Французький лідер наголосив, що остаточне рішення щодо застосування ядерної зброї залишиться за ним
Президент Франції розпочне дискусію про використання ядерної зброї для захисту ЄС
5 березня, 21:53
Військові ВПС США розробляють плани щодо штучного інтелекту
Військові пропонують передати ядерний арсенал США під контроль штучного інтелекту
11 березня, 10:56
Дональд Туск: Польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей, пов'язаних з ядерною зброєю
Польща хоче отримати доступ до ядерної зброї – Туск
8 березня, 08:11
Три сторони обміркують «спільні інтереси»
Китай поговорить з Росією та Іраном про «ядерку»
12 березня, 12:21
Казем Гаріб-Абаді, Ма Чжаосюй та Сергій Рябков на зустрічі у Пекіні
У Пекіні стартували «ядерні» переговори Росії, Китаю та Ірану
14 березня, 11:08
Річард Гренелл: Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Це незручний факт
Спецпредставник Трампа обурив мережу, заявивши, що Україна ніколи не мала своєї ядерної зброї
26 березня, 04:28

Суспільство

Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ
Учасник комісії з ядерного роззброєння України: Від Кравчука надходили жорсткі накази
Учасник комісії з ядерного роззброєння України: Від Кравчука надходили жорсткі накази
Міноборони назвало найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу
Міноборони назвало найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)
Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)
Брав участь у звільненні Київщини. Згадаймо Героя України Анатолія Лоюка
Брав участь у звільненні Київщини. Згадаймо Героя України Анатолія Лоюка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
4539
Втрати ворога станом на 3 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
4194
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3956
«Це дико». Олімпійський чемпіон дав жорстку оцінку вчинку волейболіста Плотницького

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua