Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив нові заяви щодо ЄС, Гази та Ірану: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив нові заяви щодо ЄС, Гази та Ірану: головне за ніч
Трамп: ЄС не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають
фото: The White house/Facebook

Трампу не подобається те, що США фактично не має можливості продавати свої автомобілі на європейському ринку

Трамп розкритикував торговельну політику Європейського Союзу, розповів про перемовини США та Ірану щодо ядерної угоди та знову захотів привласнити Газу. «Главком» зібрав головні події ночі проти 8 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп розкритикував ЄС

Президент США Дональд Трамп розкритикував торговельну політику Європейського Союзу, звинувативши його у недобросовісному ставленні до американських товарів. Зокрема, він заявив, що ЄС, як і Японія, не купує американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, водночас експортує мільйони власних авто до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

«Вони не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають. Але при цьому щороку надсилають до нас мільйони автомобілів – Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW», – заявив Трамп.

Президент США додав, що його країна фактично не має можливості продавати свої автомобілі на європейському ринку.

Трамп хоче контролювати Газу

Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею взяти контроль над сектором Газа, назвавши його «неймовірно важливим об'єктом нерухомості». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, було б доцільно розмістити в Газі миротворчі сили, зокрема за участю США. Він також не вперше запропонував переселити палестинців, які проживають у цьому анклаві, до інших країн, заявивши, що «безліч країн» погодяться прийняти 2,1 млн жителів Гази.

«Якщо ви переселите цих людей в інші країни – а такі країни є – то зможете створити справжню зону свободи... місце, де людей не вбиватимуть щодня», – заявив Трамп, описавши сектор Газа як «приголомшливе місце».

США ведуть перемовини з Іраном

США розпочали прямі переговори з Іраном щодо можливої ядерної угоди. Президент Дональд Трамп наголосив, що укладення домовленості є кращим варіантом порівняно з іншими «очевидними діями». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами Трампа, перемовини вже стартували й продовжаться в суботу, 12 квітня.

«Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії. А ці дії – не те, до чого я хотів би бути причетним, і, відверто кажучи, Ізраїль також не хоче цього, якщо є можливість уникнути», – заявив Трамп.

Пресконференція Трампа та Нетаньягу

Пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу пройшла у Білому домі у вузькому колі журналістів, незважаючи на новину про те, що її скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook Білого дому.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у понеділок, 7 квітня, прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Це зробило його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Трамп та Нетаньягу обговорили тарифи, угоду щодо ядерної зброї з Іраном, а ще подальше майбутнє Гази.

Теги: США тарифи Ізраїль Іран Європа Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що означає візит Сі до Москви для переговорів Путіна і Трампа?
Напередодні чергової розмови Трамп-Путін: навіщо Сі іде у Москву?
1 квiтня, 21:01
На місці зіткнення сталась масштабна пожежа
У США розбився літак поруч з стоянкою будинку престарілих
10 березня, 02:05
Марко Рубіо зауважив, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за припинення вогню
Рубіо пояснив, як США контролюватимуть дотримання перемир'я в Україні
12 березня, 19:16
У США пропонують замінити сир біткоїнами
Біткоїни замість сиру. Експерти пропонують змінити політику уряду США
14 березня, 17:38
На зустрічі президентів був присутній пояс Олександра Усика
Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
24 березня, 18:50
Країни G5+ заявили про готовність запровадити нові санкції проти Росії
Країни G5+ заявили про готовність посилити тиск на Москву
1 квiтня, 03:23
Маск та Реткліфф біля розвідувального літака Lockheed A-12
Маск навідався до ЦРУ та похизувався фото: Реткліфф прокоментував візит
2 квiтня, 05:08
Головні новини ночі проти 4 квітня
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
4 квiтня, 05:51
Маск одягнув капелюх у вигляді сиру
Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото)
1 квiтня, 07:30

Політика

Трамп знову обурився ударами Росії по Україні
Трамп знову обурився ударами Росії по Україні
Трамп зробив нові заяви щодо ЄС, Гази та Ірану: головне за ніч
Трамп зробив нові заяви щодо ЄС, Гази та Ірану: головне за ніч
Трамп допоможе Ізраїлю звільнити заручників
Трамп допоможе Ізраїлю звільнити заручників
Міністр фінансів США заявив, що Китай сам себе ізолював
Міністр фінансів США заявив, що Китай сам себе ізолював
У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви
У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви
Стармер заявив, що Британія продовжить переговори з США щодо тарифів
Стармер заявив, що Британія продовжить переговори з США щодо тарифів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
81K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
61K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
48K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
29K
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua