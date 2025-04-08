Трамп зробив нові заяви щодо ЄС, Гази та Ірану: головне за ніч

Трамп: ЄС не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають

Трампу не подобається те, що США фактично не має можливості продавати свої автомобілі на європейському ринку

Трамп розкритикував торговельну політику Європейського Союзу, розповів про перемовини США та Ірану щодо ядерної угоди та знову захотів привласнити Газу. «Главком» зібрав головні події ночі проти 8 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп розкритикував ЄС

Президент США Дональд Трамп розкритикував торговельну політику Європейського Союзу, звинувативши його у недобросовісному ставленні до американських товарів. Зокрема, він заявив, що ЄС, як і Японія, не купує американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, водночас експортує мільйони власних авто до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

«Вони не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають. Але при цьому щороку надсилають до нас мільйони автомобілів – Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW», – заявив Трамп.

Президент США додав, що його країна фактично не має можливості продавати свої автомобілі на європейському ринку.

Трамп хоче контролювати Газу

Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею взяти контроль над сектором Газа, назвавши його «неймовірно важливим об'єктом нерухомості». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, було б доцільно розмістити в Газі миротворчі сили, зокрема за участю США. Він також не вперше запропонував переселити палестинців, які проживають у цьому анклаві, до інших країн, заявивши, що «безліч країн» погодяться прийняти 2,1 млн жителів Гази.

«Якщо ви переселите цих людей в інші країни – а такі країни є – то зможете створити справжню зону свободи... місце, де людей не вбиватимуть щодня», – заявив Трамп, описавши сектор Газа як «приголомшливе місце».

США ведуть перемовини з Іраном

США розпочали прямі переговори з Іраном щодо можливої ядерної угоди. Президент Дональд Трамп наголосив, що укладення домовленості є кращим варіантом порівняно з іншими «очевидними діями». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами Трампа, перемовини вже стартували й продовжаться в суботу, 12 квітня.

«Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії. А ці дії – не те, до чого я хотів би бути причетним, і, відверто кажучи, Ізраїль також не хоче цього, якщо є можливість уникнути», – заявив Трамп.

Пресконференція Трампа та Нетаньягу

Пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу пройшла у Білому домі у вузькому колі журналістів, незважаючи на новину про те, що її скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook Білого дому.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у понеділок, 7 квітня, прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Це зробило його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Трамп та Нетаньягу обговорили тарифи, угоду щодо ядерної зброї з Іраном, а ще подальше майбутнє Гази.