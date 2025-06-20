Ізраїль вдарив по військових об'єктах та ядерному дослідницькому центру в Тегерані

Понад 60 ізраїльських винищувачів атакували кілька промислових об'єктів, які причетні до виробництва ракет

Уражені обʼєкти є ключовим промисловим центром для Міністерства оборони Ірану

ЦАХАЛ завершив серію ударів по центру Тегерану. Унаслідок ударів були уражені десятки військових цілей, зокрема місця виробництва ракет і штаб-квартира SPND, що займається дослідженнями і розробкою іранського проєкту створення ядерної зброї Про це повідомляє «Главком» з посиланням на армію оборони Ізраїлю.

Як зазначається, понад 60 винищувачів ЦАХАЛу атакували кілька промислових об'єктів, що використовуються для виробництва ракет та були ключовим промисловим центром для Міністерства оборони Ірану. Під удар потрапили об'єкти, які виробляють ракетні компоненти та сировину для лиття ракетних двигунів.

Також ЦАХАЛ завдав удару по штаб-квартирі SPND в Тегерані, яка використовується для досліджень і розробок передових технологій і озброєнь, що підтримують військовий потенціал Ірану. Вона була створена у 2011 році Мохсеном Фахрізаде, засновником іранської ядерної програми. Крім того, мішенню був об'єкт, на якому виробляється критичний компонент ядерної програми іранського режиму.

ЦАХАЛ повідомив, що протягом ночі перехопив чотири БпЛА, запущені з території Ірану.

💥Ізраїль завдав ударів по центру ядерних розробок Spand у Тегерані



🇮🇱 Ізраїльська армія провела серію нічних ударів по центру Тегерана, атакувавши десятки цілей, включно з військово-промисловими об'єктами з виробництва ракет і центром ядерних розробок Spand. pic.twitter.com/iKQjjxKXSV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2025

Нагадаємо, влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Президент США Дональд Трамп схиляється до завдання удару по об'єкту у Фордо, щоб не допустити появи у Ірану ядерної зброї у найкоротші терміни.

Раніше речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли американський лідер ухвалить рішення про застосування безпосередніх заходів проти Ірану. Bloomberg писав, що Сполучені Штати ударять по Ірану найближчими днями. Вашингтон готує інфраструктуру, аби безпосередньо вступити в конфлікт із Тегераном.

До слова, у ніч проти 20 червня Тегеран вдарив балістикою поблизу технологічного парку в Беер-Шеві, де розташовано кілька компаній, зокрема з Microsoft.