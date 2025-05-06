Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах: знищено аеропорт в Ємені

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах: знищено аеропорт в Ємені
Напередодні удару по аеропорту ЦАХАЛ випустив попередження про евакуацію для цивільних осіб
фото: скриншот відео

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по декільком електростанціям поблизу Сани, столиці Ємену

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що внаслідок авіаударів по Ємену був знищений контрольований хуситами міжнародний аеропорт Сани у відповідь на неодноразові атаки ракет і безпілотників підтримуваним Іраном угрупованням, включно з атакою на аеропорт «Бен-Гуріон». Як передає «Главком», про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, нині аеропорт у столиці хуситів «повністю виведений з ладу» після ударів винищувачів ізраїльських Повітряних сил.

У ЦАХАЛ додали, що аеропорт використовувався хуситами «для перекидання зброї та бойовиків і регулярно експлуатується режимом хуситів у терористичних цілях».

Напередодні удару по аеропорту ЦАХАЛ випустив попередження про евакуацію для цивільних осіб.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по декільком електростанціям поблизу Сани, які використовувалися хуситами, а також по цементному заводу на півночі від столиці, який бойовики використовували для будівництва інфраструктури та тунелів.

Раніше ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені. Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод.

5 травня Ізраїль завдав авіаударів по єменському портовому місту Ходейда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Удари стали відповіддю на атаку хуситів балістичними ракетами, яка вчора вдарила по району поблизу аеропорту Бен-Гуріон, поранивши кількох людей.

Як повідомлялося, Ізраїль схвалив новий план повного захоплення Сектора Газа, що може призвести до загострення гуманітарної кризи.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Ємен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Трамп на пресконференції: Ми друзі Ізраїлю
У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви
8 квiтня, 02:56
Нетаньягу став першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну
Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію
7 квiтня, 22:12
Військові знищили підземний шлях протяжністю 1,2 км
Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)
14 квiтня, 11:52
ХАМАС відкидає тимчасове перемир’я та вимагає всеосяжну угоду з Ізраїлем
ХАМАС відкидає тимчасове перемир’я та вимагає всеосяжну угоду з Ізраїлем
18 квiтня, 02:39
Візи французьких політиків було скасовано за два дні до візиту
Ізраїль заборонив в'їзд майже трьом десяткам французьких депутатів
21 квiтня, 09:57
У цьому інциденті загинули 15 палестинців, шістьох з яких експертиза ідентифікувала як терористів ХАМАС
Армія Ізраїлю визнала, що випадково розстріляла авто з рятувальниками в Газі
21 квiтня, 16:16
США вразили понад 700 цілей і завдали понад 300 авіаударів по хуситах
Єменські хусити продовжують атакувати судна в Червоному морі після авіаударів США – CNN
28 квiтня, 18:31
Армія Ізраїлю завдала авіаударів по столиці Сирії
Армія Ізраїлю завдала авіаударів по столиці Сирії
3 травня, 02:05
Ізраїль вдарив по Ємену
Ізраїль завдав авіаударів по Ємену (відео)
Вчора, 21:02

Політика

Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини
Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини
Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах: знищено аеропорт в Ємені
Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах: знищено аеропорт в Ємені
Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві
МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві
«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
81K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
55K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
19K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
17K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua