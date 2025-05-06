Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах: знищено аеропорт в Ємені

Напередодні удару по аеропорту ЦАХАЛ випустив попередження про евакуацію для цивільних осіб

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по декільком електростанціям поблизу Сани, столиці Ємену

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що внаслідок авіаударів по Ємену був знищений контрольований хуситами міжнародний аеропорт Сани у відповідь на неодноразові атаки ракет і безпілотників підтримуваним Іраном угрупованням, включно з атакою на аеропорт «Бен-Гуріон». Як передає «Главком», про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, нині аеропорт у столиці хуситів «повністю виведений з ладу» після ударів винищувачів ізраїльських Повітряних сил.

У ЦАХАЛ додали, що аеропорт використовувався хуситами «для перекидання зброї та бойовиків і регулярно експлуатується режимом хуситів у терористичних цілях».

Напередодні удару по аеропорту ЦАХАЛ випустив попередження про евакуацію для цивільних осіб.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по декільком електростанціям поблизу Сани, які використовувалися хуситами, а також по цементному заводу на півночі від столиці, який бойовики використовували для будівництва інфраструктури та тунелів.

Раніше ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені. Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод.

5 травня Ізраїль завдав авіаударів по єменському портовому місту Ходейда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Удари стали відповіддю на атаку хуситів балістичними ракетами, яка вчора вдарила по району поблизу аеропорту Бен-Гуріон, поранивши кількох людей.

Як повідомлялося, Ізраїль схвалив новий план повного захоплення Сектора Газа, що може призвести до загострення гуманітарної кризи.