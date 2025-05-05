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Ізраїль планує повністю контролювати Газу за новим планом: різка реакція ООН

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ізраїль планує повністю контролювати Газу за новим планом: різка реакція ООН
Це рішення може призвести до ще більшого переміщення палестинців та загострення гуманітарної кризи
фото: Reuters

План передбачає масштабне розширення операції, нову мобілізацію резервістів та подальше витіснення ХАМАС

Ізраїль схвалив новий план повного захоплення Сектора Газа, що може призвести до загострення гуманітарної кризи. Про це повідомляє «Главком» посиланням на AP.

Ізраїль у понеділок затвердив план повного контролю над Сектором Газа та тривалого перебування на його території.

Два ізраїльські чиновники повідомили AP, що план передбачає масштабне розширення операції, нову мобілізацію резервістів та подальше витіснення ХАМАС.

Це рішення може призвести до ще більшого переміщення палестинців та загострення гуманітарної кризи. Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні гуманітарної допомоги для зміцнення позицій.

Згідно з ознайомленною запискою, поширеною серед гуманітарних організацій, Ізраїль планує використати приватні охоронні компанії для контролю за видачею допомоги у спеціальних логістичних центрах. Ізраїль також повідомив ООН про плани передати розподіл допомоги приватним охоронним компаніям.

Палестинці отримуватимуть SMS з місцем і часом видачі, а доступ буде здійснюватися через систему розпізнавання облич.

ООН вже заявила, що не братиме участі в представленому плані, вважаючи його порушенням гуманітарних принципів.

Форум родин заручників розкритикував нову стратегію Ізраїлю, заявивши, що вона ставить під загрозу життя викрадених цивільних. А деякі родичі публічно закликали солдатів не з’являтися на службу з  «моральних міркувань».

Нагадаємо, ввечері 6 квітня бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази.

Нагадаємо, ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені. Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод.

До слова, у квітні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила результати перевірки інциденту біля міста Рафах у секторі Гази наприкінці березня, коли загинули 15 палестинців, зокрема медики і рятувальники. ЦАХАЛ каже, що все через «оперативне непорозуміння».

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Теги: Ізраїль сектор Гази

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