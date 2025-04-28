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Єменські хусити продовжують атакувати судна в Червоному морі після авіаударів США – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Єменські хусити продовжують атакувати судна в Червоному морі після авіаударів США – CNN
США вразили понад 700 цілей і завдали понад 300 авіаударів по хуситах
фото з відкритих джерел

Після майже шести тижнів авіаудари по Ємену не знизили здатність хуситів продовжувати атакувати свої цілі

За місяць, відколи США розпочали масштабну військову кампанію проти хуситів у Ємені, бойовики успішно збили щонайменше сім багатомільйонних американських безпілотників, що завадило США перейти до «другої фази» операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами неназваних американських чиновників, США сподівалися досягти переваги в повітрі над Єменом протягом 30 днів і достатньо послабити системи ППО хуситів, щоб розпочати новий етап, зосереджений на посиленні розвідки, спостереження і стеження за високопоставленими лідерами хуситів з метою їх викриття і знищення.

Натомість воєнізоване угрупування продовжує збивати безпілотники MQ9 Reaper, які найкраще підходять для проведення операцій. За словами посадовців, хусити фактично лише покращують свої навички в націлюванні на американські БПЛА. США не мають своїх військ в Ємені, тому вони покладаються на повітряне спостереження – здебільшого за допомогою MQ9 – для оцінки збитків на полі бою і відстежування терористів.

Чиновники заявили, що з початку кампанії 15 березня США вразили понад 700 цілей і завдали понад 300 авіаударів. Ці удари змусили хуситів більше перебувати під землею і залишили їх у «розгубленому і дезорганізованому стані», зазначили чиновники. Але постійні втрати безпілотників ускладнили для США визначення того, скільки саме було знищено запасів зброї у хуситів.

За останні шість тижнів бойовики запустили 77 односторонніх ударних дронів, 30 крилатих ракет, 24 балістичні ракети середньої дальності й 23 ракети класу «земля-повітря» або по американських військах, або в Червоне море, або по Ізраїлю, повідомили двоє з цих чиновників. Водночас американські військові стверджують, що кількість атак значно скоротилася.

«Відкриті джерела, що заслуговують на довіру, повідомляють про понад 650 жертв серед хуситів на сьогодні. Крім того, кількість запусків балістичних ракет хуситами скоротилася на 87%. А кількість атак дронів-камікадзе зменшилася на 65% з початку операції», – заявив виданню Дейв Істберн, речник Центрального командування США.

Білий дім обіцяє продовжувати кампанію доти, доки хусити не зможуть більше нападати на судноплавство в Червоному морі. Попри внутрішні оцінки, які ставлять під сумнів ефективність кампанії, адміністрація Трампа неодноразово заявляла, що вона була надзвичайно успішною.

Натомість хусити дуже добре адаптуються, ховаючи свою техніку глибоко під землею і продовжуючи отримувати постачання з Ірану. Вони витримали багаторічну кампанію Саудівської Аравії з їх ліквідації, а адміністрація Байдена атакувала їх понад рік і змогла нанести лише часткову шкоду.

Попри внутрішні оцінки, які ставлять під сумнів ефективність кампанії, адміністрація Трампа неодноразово заявляла, що вона була надзвичайно успішною. У березні міністр оборони Піт Хеггет назвав її «руйнівно ефективною». У березні Трамп написав у мережі X, що хусити «були розгромлені», а їхній потенціал «швидко знищується».

Один з американських посадовців, який спілкувався з CNN, припустив можливість безперервної кампанії проти хуситів. Подібної до тієї що США проводить в Африці.

Тим часом витрати на кампанію тільки зростають. Операція коштувала США майже 1 мільярд доларів лише за перші три тижні. А США продовжують щоденно завдавати ударів по цілях хуситів понад місяць. Масштабна операція вже викликала занепокоєння військових у Тихоокеанському командуванні. Вони скаржаться на велику кількість далекобійної зброї, що витрачається проти хуситів і яка буде критично важливою у разі війни з Китаєм.

Нагадаємо, що США завдали удару по паливному порту єменських хуситів. Хусити засудили удар, назвавши його «воєнним злочином проти цивільної інфраструктури».

Раніше з'явились нові подробиці скандального листування в месенджері Signal. Зокрема, стало відомо про те, яким чином журналіст опинився в закритому груповому чаті про удари США по Ємену.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за кожну атаку хуситів нестиме відповідальність Іран.

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Теги: Ємен США

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