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За атаками на Ізраїль стоїть Росія – Лубінець

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
За атаками на Ізраїль стоїть Росія – Лубінець
Росія розраховує, що атака на Ізраїль відверне увагу від російсько-української війни
фото: Reuters

РФ підтримує ХАМАС та приймає угруповання на високому рівні в Москві

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що за атаками ХАМАС на Ізраїль стоїть саме Росія.
Про це він розповів у своєму телеграм-каналі. 

Омбудсмен зазначив, що РФ здавна підтримує ХАМАС. Угруповання приймають на високому рівні у Москві. За словами Лубінця, останній такий візит відбувся вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

«ХАМАС – це фактично Іран, а Іран це стратегічний партнер Росії!» – каже омбудсмен.

На думку Дмитра Лубінця, Росія розраховує, що ескалація на Близькому Сході на деякий час може відвернути увагу світової спільноти від ситуації в Україні.

Також РФ сподівається на послаблення допомоги Україні міжнародними партнерами, зокрема Сполученими Штатами, у яких є союзницькі зобов’язання перед Ізраїлем.

Лубінець закликав весь цивілізований світ зашкодити планам Росії та дати відсіч загальному злу – агресії та тероризму.

«Сьогодні немає «чужих війн». Сьогодні тероризм має імена – це Росія і ХАМАС! Підступні, цинічні, жорстокі. На півночі Харківщини і на півдні Ізраїлю однакове горе! В України, Ізраїлю та світу – одні вороги!» – підсумував Уповноважений ВР з прав людини. 

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Українська парламентарка Ольга Василевська-Смаглюк переконана, що терористичний напад на Ізраїль з боку Палестини став результатом продажності ізраїльських політиків на догоду Росії. 

Читайте також: Напад на Ізраїль. Хто реально стоїть за атакою?
Теги: Ізраїль війна тероризм ХАМАС

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