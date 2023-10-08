За атаками на Ізраїль стоїть Росія – Лубінець

Росія розраховує, що атака на Ізраїль відверне увагу від російсько-української війни

РФ підтримує ХАМАС та приймає угруповання на високому рівні в Москві

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що за атаками ХАМАС на Ізраїль стоїть саме Росія.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

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Омбудсмен зазначив, що РФ здавна підтримує ХАМАС. Угруповання приймають на високому рівні у Москві. За словами Лубінця, останній такий візит відбувся вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«ХАМАС – це фактично Іран, а Іран це стратегічний партнер Росії!» – каже омбудсмен.

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На думку Дмитра Лубінця, Росія розраховує, що ескалація на Близькому Сході на деякий час може відвернути увагу світової спільноти від ситуації в Україні.

Також РФ сподівається на послаблення допомоги Україні міжнародними партнерами, зокрема Сполученими Штатами, у яких є союзницькі зобов’язання перед Ізраїлем.

Лубінець закликав весь цивілізований світ зашкодити планам Росії та дати відсіч загальному злу – агресії та тероризму.

«Сьогодні немає «чужих війн». Сьогодні тероризм має імена – це Росія і ХАМАС! Підступні, цинічні, жорстокі. На півночі Харківщини і на півдні Ізраїлю однакове горе! В України, Ізраїлю та світу – одні вороги!» – підсумував Уповноважений ВР з прав людини.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Українська парламентарка Ольга Василевська-Смаглюк переконана, що терористичний напад на Ізраїль з боку Палестини став результатом продажності ізраїльських політиків на догоду Росії.