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Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями
фото: посольство України в Ізраїлі

На борту 155 громадян України, з яких 107 жінок та 23 дітей

 

Сьогодні, 16 жовтня із Тель-Авіва (Ізраїль) до міста Клуж (Румунія) вилетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі у Facebook.

Як зазначається у повідомлені, 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

«Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України», – зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з невідомих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не можуть гарантувати безпеку і відкликають цей дозвіл. На сьогодні відомо про 243 українці, які потребують евакуації з Сектора Гази, але ця цифра буде зростати.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипету Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації українських громадян зі Смуги Гази. 

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Теги: міністр Ізраїль літак українці військові посольство евакуація

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