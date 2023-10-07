ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна

Ситуація буде лише погіршуватися

На 71 рік Путіна воєнне крило руху ХАМАС оголосило Ізраїлю війну, метою якої є створення Палестинської держави.

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Чорний лебідь, який майже ніхто не очікував. Уся увага світу буде сконцентрована на Ізраїлі, а про питання допомоги Україні поволі будуть забувати.

Всередині української держави все більше експертів та інсайдерів говорять про всеохоплюючий управлінський тупик і клінч, який не дає можливості робити необхідні зміни в поведінці на рівні стратегічної гри з партнерами.

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Антикорупційна сфера дедалі більше перетворюється на театр абсурду. Агентурні мережі ворога в державних органах продовжують працювати

Американський think tank RAND опублікував черговий всратий звіт, в якому автори пишуть про те, в яких ще формах можна "сцяти Путіна і його ескалації".

Узбекистан оголосив про початок масштабних закупівель російського газу.

Ситуація буде погіршуватися.