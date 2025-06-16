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Прем'єр Ізраїлю зробив заяву про намір ліквідувати лідера Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Прем'єр Ізраїлю зробив заяву про намір ліквідувати лідера Ірану
Нетаньягу спростував заяву медіа про ліквідацію лідера Ірану
фото з відкритих джерел

«На мою думку, ми робимо те, що нам потрібно»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував інформацію про плани ЦАХАЛу ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує «Главком».

Нетаньягу сказав, що в інфопросторі є «різні повідомлення про розмови, яких ніколи не було».

«Існує так багато різних повідомлень про розмови, яких ніколи не було, що я не збираюся в них вдаватися. Але можу вам сказати, що, на мою думку, ми робимо те, що нам потрібно, ми зробимо те, що нам потрібно. І я думаю, що США знають, що добре для них самих», – сказав прем'єр Ізраїлю.

Своєю чергою радник із нацбезпеки Цахі Ханегбі також спростовував це повідомлення, назвавши його «фейковою новиною вищого ґатунку».

Раніше агенство Reuters із посиланням на двох американських посадовців повідомило, що президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. 

За словами одного з джерел в адміністрації Трампа, Сполучені Штати не готові розглядати атаку на політичне керівництво Ірану.

«Чи вбили іранці когось з американців? Ні. Поки цього не сталося, ми навіть не розглядаємо можливість атак на політичне керівництво», – заявив неназваний американський посадовець.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього. 

CNN цитує американського президента, який сказав, що «іноді їм доводиться боротися», маючи на увазі потенційне укладання угоди.

Нагадаємо, весілля Авнера Нетаньягу, сина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху скасовано через ескалацію конфлікту з Іраном.

Як стало відомо, пʼятеро українців загинули внаслідок атаки Ірану проти Ізраїлю 14 червня. 

Там розповіли, що люди загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються.

 

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Теги: Ізраїль Іран Беньямін Нетаньягу

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