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Робот допоміг військовим евакуювати пораненого побратима

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Робот допоміг військовим евакуювати пораненого побратима
Воїна, який потребував медичної допомоги, завантажили на наземний роботизований комплекс та доставили до групи евакуації
фото: скриншот відео

Загальна дистанція маршруту евакуації сягала 12 кілометрів

Військові 13 бригади НГУ «Хартія» успішно евакуювали пораненого побратима на наземному роботизованому комплексі (НРК). Як передає «Главком», про це повідомили у «Хартії».

Спільна операція підрозділу НРК та батальйону оперативної підтримки відбулася в смузі відповідальності «Хартії» на північ від Харкова. Загальна дистанція маршруту евакуації сягала 12 кілометрів.

«Хартійця», який потребував медичної допомоги, завантажили на наземний роботизований комплекс та доставили до групи евакуації. А звідти – до лікарів. Рух робота коригували за допомогою безпілотника, який спостерігав згори.

У бригаді також нагадали, що наприкінці 2024-го «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію – без участі людей, використовуючи виключно наземні роботизовані комплекси та безпілотники. 

Нагадаємо, військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади за допомогою дробовика та автоматів збили сім ворожих дронів, якими росіяни намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Як інформує «Главком», про відбиття атаки військові розповіли у Telegram-каналі бригади у неділю, 6 квітня.

За словами військових, росіяни виявили українську артустановку та намагалися її знищити разом з екіпажем, здійснивши для цього кілька дронових атак.

Також Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила пресслужба ССО.

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Теги: війна військові евакуація

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