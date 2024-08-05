Ізраїль заявив про обстріл з боку Лівану: є поранені

Ізраїльська протиповітряна оборона працювала через повітряні цілі, що прямували з Лівану

Офіцер і солдат ЦАХАЛу отримали поранення середньої тяжкості

У ніч на 5 серпня ізраїльська протиповітряна оборона працювала через фіксацію повітряних цілей, що прямували з боку Лівану. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

«Після сирен, які звучали протягом останньої години у верхній Галілеї, були виявлені численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали кордон з Ліваном. Кілька перехоплювачів були запущені в бік цілей, і було виявлено падіння поруч з Айєлет Ха-Шахар», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу в цьому районі офіцер і солдат ЦАХАЛу отримали поранення середньої тяжкості. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували.

Крім того, сталася пожежа в цьому районі внаслідок атаки. Екстрені служби займаються гасінням займання.

Нагадаємо, напередодні угруповання «Хезболла», що базується в Лівані, в ніч на 4 серпня обстріляло північ Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

Згодом в Армії оборони Ізраїлю повідомили про близько 30 ракет, більшість із яких була перехоплена системою ППО, інші впали в незаселеній місцевості. Про постраждалих не повідомляють.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів «Хезболли» та ліквідувала представника терористичної організації.