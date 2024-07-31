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Удар ЦАХАЛу по Бейруту: під завалами знайдено тіло лідера «Хезболли»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар ЦАХАЛу по Бейруту: під завалами знайдено тіло лідера «Хезболли»
Фуад Шукр загинув під час ізраїльського авіаудару
фото: skynewsarabia

Лідер Фуад Шукр загинув внаслідок авіаудару 

Армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку «Хезболли» в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра. Про це повідомляє Sky News Arabia. 

Анонімні джерела видання підтвердили, що тіло високопоставленого військового командира Хезболли Шукра, який став мішенню ізраїльського рейду було знайдено під завалами.

Водночас міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що в результаті ізраїльської атаки загинули щонайменше двоє дітей і жінка, ще 74 людини отримали поранення.

Нагадаємо, що 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. 

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханія, і підтвердив важливість припинення вогню в Газі. «Це те, про що ми не знали та до чого не були причетні», – сказав Блінкен. Він додав, що припинення вогню і звільнення заручників, які утримуються в Газі, мають вирішальне значення, і США зроблять все, щоб це сталося.

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Теги: Ізраїль ХАМАС

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