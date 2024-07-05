Голова Генасамблеї ООН ставить під сумнів законне членство Росії у Радбезі

Політик не знає, чи існувало рішення за те, щоб Росія замінила СРСР з її правом вето в Раді безпеки

Голова Генеральної асамблеї Організації Обʼєднаних Націй Денніс Френсіс заявив, що не бачив жодного документа, який би підтверджував, що Росія законно посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН із правом вето. Про це він сказав у інтервʼю «Укрінформу».

Журналісти поцікавилися у Френсіс, чи існують документи, які підтверджують, що Росія є легітимним членом Генеральної асамблеї чи Ради безпеки. На що він відповів, що йому «невідомо про існування будь-якого документа».

«Мене не було в ООН, коли це сталося. Це мало статися приблизно в період розпаду СРСР у 1990-1991 роках. Але ні, я ще не бачив жодного документа. І я не знаю, чи такий документ існує», – сказав голова Генасамблеї.

До слова, Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН, оскільки в жодних документах Організації її членство не передбачено. Серед засновників ООН – Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Китай, Радянський Союз, які також є постійними членами Радбезу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Росія ніколи юридично не набувала статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та має бути вигнана з цього органу. Щоб змінити склад Радбезу, необхідне відповідне рішення Генасамблеї.

Нещодавно Росія на Радбезі ООН заблокувала моніторинг санкцій проти КНДР. Або ж представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що його країна у липні має намір винести на обговорення на засіданні Радбезу ООН, обстріл Україною тимчасово окупованого Криму.