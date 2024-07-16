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Байден назвав помилкою свій заклик поцілити Трампа «в яблучко»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Байден назвав помилкою свій заклик поцілити Трампа «в яблучко»
За словами Байдена, загроза демократії є реальною, коли Трамп говорить речі, як він говорить
фото: Reuters

Байден відкинув звинувачення, що його характеристика Трампа як загрози демократії сприяла насильству

Президент США Джо Байден назвав помилкою свій вислів «настав час поцілити Трампа в яблучко» напередодні замаху на колишнього президента. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

За його словами, він насправді лише закликав демократів приділяти більше уваги діям Трампа.

«Я мав на увазі: зосередьтеся на ньому. Зосередьтеся на тому, що він робить, зосередьтеся на його політиці, зосередьтеся на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів. Зосередьтеся на цілій низці речей», – сказав глава Білого дому.

Водночас Байден відкинув припущення, що його характеристика Трампа як загрози демократії сприяла насильству, як про це заявляють деякі представники Республіканської партії.

За словами Байдена, загроза демократії є реальною, коли Трамп говорить такі речі, як він говорить.

«Я не та людина, яка сказала, що не прийме результат цих виборів автоматично. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш. Тому я зосередився на тому, що він говорить – я маю на увазі ідею», – зауважив президент США, додавши, що на відміну від свого опонента не вдавався до насильницької риторики.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Як відомо, Байден зв'язався з Трампом після замаху. Також президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм. Про це інформує Reuters.

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Теги: президент поранення Джозеф Байден Дональд Трамп

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