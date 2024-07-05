Напад на військовослужбовця ТЦК у Ворохті: стало відомо про стан потерпілого

Після конфлікту військовослужбовця було доправлено до лікарні медики екстреної медичної допомоги

У військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого опівдні 4 липня 2024 року побили жителі Ворохти, медики діагностували хімічний опік та забої обличчя. Про це розповів заступник директора Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук у коментарі «Суспільному».

Після конфлікту, що виник на блокпосту при в'їзді у Ворохту, військовослужбовця доправили до лікарні медики екстреної медичної допомоги.

«Ми оглянули його о 14:45. Військового обстежили окуліст, лор, травматолог та невролог. У чоловіка діагностували хімічний опік і забої м'яких тканин носа й обличчя», – розповів він.

У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, у Ворохті, що на Івано-Франківщині, місцеві перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК.

Як стало відомо згодом, блокпост у Ворохті на Івано-Франківщині, через який місцеві жителі напали на військових, демонтовано. При цьому перевірки документів працівниками територіального центру комплектування не буде припинено.

Також повідомлялося, що через конфлікт у Ворохті між групою місцевих жителів та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що закінчився нападом на співробітника військкомату, поліція розпочала два кримінальних провадження.

До слова, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.