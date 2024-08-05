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Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко
фото: AP

Українські спортсмени здобули ще три медалі на Олімпійський іграх

Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту, а Ірина Геращенко здобула бронзу. Також бронзу Олімпіади виборов легкоатлет Кохан. ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

Магучіх виграє олімпійське золото для України

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту. Для здобуття нагороди Ярославі вистачило взяти з першої спроби висоту 2 м.

Ярослава здобула для України друге золото Олімпіади в Парижі.

Геращенко здобула «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді

Українка Ірина Геращенко фінішувала на третьому місці та здобула бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпіаді. Ця нагорода є першою олімпійською медаллю для Ірини Геращенко.

Ірина з першої спроби взяла планку на висоті 1.95 м. А от висота 1.98 см не підкорилася нашій спортсменці. Але цього вистачило для здобуття бронзової нагороди.

Також бронзу здобула австралійка Елеонор Паттерсон.

Легкоатлет Кохан виборює бронзу Олімпіади

Легкоатлет Михайло Кохан здобув бронзову нагороду у метанні молота. Медаль Михайлу принесла друга спроба. Він метнув молот на 79.39 м.

Перемогу здобув головний фаворит змагань – Ітан Кацберг з Канади. Він метнув молот на 84,12 м.

Для 23-річного Кохана це дебютна олімпійська нагорода. У 2021 році у Токіо він посів четверте місце.

Малі розриває дипломатичні відносини з Україною

Перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши країну у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК «Вагнер».

Малійська сторона заявляє, що представник ГУР Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у знищенні повстанцями-туарегами представників малійської армії та російської ПВК «Вагнер», а також вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях «підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі». 

Уряд Малі звинувачує Україну у підтримці міжнародного тероризму та заявляє, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі.

ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині

Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.

Крім того, за даними Deepstate, Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району.

Ізраїль може здійснити превентивні удари по Ірану

Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів та готується до багатоденної атаки з боку Ірану та «Хезболли». Про це пише The Times of Israel із посиланням на низку ЗМІ.

Зазначається, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ще не має «остаточної картини» атак, з якими зіткнеться країна. Водночас ізраїльські силові структури розглядають можливість «превентивних дій або атак», які Ізраїль може ініціювати, зокрема в Лівані або, можливо, в інших місцях.

Іран заявив арабським дипломатам, що йому «байдуже, якщо відповідь спричинить війну». Ізраїльський чиновник в інтерв'ю NBC News повідомив, що Ізраїль готується до багатоденної атаки із застосуванням ракет та безпілотників з боку Ірану та «Хезболли».

Теги: легкоатлет олімпійські ігри ПВК Вагнера золото Ярослава Магучіх Михайло Кохан Беньямін Нетаньягу Молот посол чиновник Ірина Геращенко Ізраїль медалі

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