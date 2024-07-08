МВС спростувало інформацію про немовля під завалами «Охматдиту» (оновлено)

Як повідомляло hromadske, дитину забрала машина швидкої допомоги

Інформація hromadske про те, що в Києві під завалами корпусу дитячої лікарні «Охматдит» рятувальники виявили немовля не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначалося, що дитину нібито одразу забрала машина швидкої допомоги.

Зокрема, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 86 людей. Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.

Сім загиблих у Солом'янському, сім у Шевченківському та ще дев’ять загиблих у Дніпровському районі. Число травмованих зросло до 63. Всі постраждалі – цивільні.

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Наслідки ракетного удару по Києву фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

До слова, російська ракета у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.

Як повідомлялося, на місцях влучань продовжують працювати понад тисяча рятувальників і працівників комунальних служб.