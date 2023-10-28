Ердоган взяв участь у мільйонному мітингу на підтримку Палестини та шокував заявою

На знак солідарності з Газою Ердоган вийшов на сцену у шарфі у квітах палестинського прапора

Турецький лідер пригрозив Заходу «війною хреста та півмісяця»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав на пропалестинський мітинг у Стамбулі. Як інформує Sabah, у ньому беруть участь близько 1,5 мільйона людей.

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За твердженням місцевих ЗМІ, Ізраїль Ердоган назвав «окупантом» та заявив, що Ґаза «була частиною наших територій».

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Турецький лідер також стверджував, що Анкара веде роботу з визнання Ізраїлю «воєнним злочинцем». Та пригрозив Заходу «війною хреста та півмісяця».

На знак солідарності з Газою Ердоган вийшов на сцену у шарфі у квітах палестинського прапора.

Головне зі сказаного Ердоганом сьогодні:

«Ізраїль, як ти опинився тут? Як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна».

«Коли я сказав, що ХАМАС не терористична організація, Ізраїлю це дуже не сподобалося. Я для цього і сказав. А чого ви чекали?».

«Ті, хто проливав «крокодилові сльози» за мирними мешканцями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у Секторі Гази».

«Гей Захід, я звертаюся до вас! Ви хочете війну між хрестом і півмісяцем? Тоді знайте, цей народ живий, цей народ стійко стоїть. Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабаху, ми будемо такими ж на Близькому Сході».

«Справжні господарі гри в регіоні – це ті, хто «дозволяє витівки» ізраїльській владі, Ізраїль і кроку не може зробити без огляду на них».

«Захід несе відповідальність за те, що зараз відбувається в Секторі Гази».

Раніше повідомлялося, що Ізраїль обурений висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що не вважає ХАМАС терористичною групою.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини.