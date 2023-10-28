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Ердоган взяв участь у мільйонному мітингу на підтримку Палестини та шокував заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ердоган взяв участь у мільйонному мітингу на підтримку Палестини та шокував заявою
На знак солідарності з Газою Ердоган вийшов на сцену у шарфі у квітах палестинського прапора
фото:Sabah

Турецький лідер пригрозив Заходу «війною хреста та півмісяця»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав на пропалестинський мітинг у Стамбулі. Як інформує Sabah, у ньому беруть участь близько 1,5 мільйона людей.

За твердженням місцевих ЗМІ, Ізраїль Ердоган назвав «окупантом» та заявив, що Ґаза «була частиною наших територій».

Турецький лідер також стверджував, що Анкара веде роботу з визнання Ізраїлю «воєнним злочинцем». Та пригрозив Заходу «війною хреста та півмісяця».

Ердоган взяв участь у мільйонному мітингу на підтримку Палестини та шокував заявою фото 1

На знак солідарності з Газою Ердоган вийшов на сцену у шарфі у квітах палестинського прапора.

Головне зі сказаного Ердоганом сьогодні:

  • «Ізраїль, як ти опинився тут? Як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна».
  • «Коли я сказав, що ХАМАС не терористична організація, Ізраїлю це дуже не сподобалося. Я для цього і сказав. А чого ви чекали?».
  • «Ті, хто проливав «крокодилові сльози» за мирними мешканцями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у Секторі Гази».
  • «Гей Захід, я звертаюся до вас! Ви хочете війну між хрестом і півмісяцем? Тоді знайте, цей народ живий, цей народ стійко стоїть. Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабаху, ми будемо такими ж на Близькому Сході».
  • «Справжні господарі гри в регіоні – це ті, хто «дозволяє витівки» ізраїльській владі, Ізраїль і кроку не може зробити без огляду на них».
  • «Захід несе відповідальність за те, що зараз відбувається в Секторі Гази».

Раніше повідомлялося, що Ізраїль обурений висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що не вважає ХАМАС терористичною групою.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини.

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Теги: Туреччина Ізраїль Анкара держава президент ХАМАС мітинг

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