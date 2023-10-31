Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» в Лівані

Винищувачі ЦАХАЛ атакували терористів

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що її винищувачі завдали ударів по об'єктах «Хезболли» в Лівані. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ у Telegram.

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Це сталося у ніч на 31 жовтня.

«Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані, включаючи зброю, пости та об’єкти, які вони використовують», – йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю.

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Як повідомлялося, днями Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовій будівлі на території Сирії та по об'єктах, які належать терористичній організації «Хезболла» в Лівані.

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Також повідомлялося, що сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря через занепокоєння Білого дому щодо поширення конфлікту в Газі.

Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

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До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.