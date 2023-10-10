Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував напади ХАМАС на Ізраїль та закликав палестинське терористичне угруповання звільнити всіх заручників. Про це передає УНІАН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас Гутерріш висловив занепокоєння через відповідь Ізраїлю на цю атаку.

«Я визнаю законні скарги палестинського народу. Але ніщо не може виправдати ці акти терору та вбивства, каліцтва та викрадення мирних жителів. Я повторюю свій заклик негайно припинити ці атаки та звільнити всіх заручників. Хоча я визнаю законну стурбованість Ізраїлю безпекою, я також нагадую Ізраїлю, що військові операції мають проводитися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генсек ООН додав, що глибоко стурбований кількістю загиблих і з палестинської сторони, серед яких багато жінок і дітей.

«Я глибоко засмучений заявою про те, що Ізраїль розпочав повну облогу Сектора Гази. … Гуманітарна ситуація в Газі була надзвичайно жахливою перед цими бойовими діями; тепер вона лише експоненціально погіршуватиметься», – додав він.

Гутерріш також закликав Ізраїль допустити гуманітарні вантажі та персонал гуманітарних місій до Гази.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.