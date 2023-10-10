Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС
фото з відкритих джерел

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував напади ХАМАС на Ізраїль та закликав палестинське терористичне угруповання звільнити всіх заручників. Про це передає УНІАН.

Водночас Гутерріш висловив занепокоєння через відповідь Ізраїлю на цю атаку. 

«Я визнаю законні скарги палестинського народу. Але ніщо не може виправдати ці акти терору та вбивства, каліцтва та викрадення мирних жителів. Я повторюю свій заклик негайно припинити ці атаки та звільнити всіх заручників. Хоча я визнаю законну стурбованість Ізраїлю безпекою, я також нагадую Ізраїлю, що військові операції мають проводитися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

Генсек ООН додав, що глибоко стурбований кількістю загиблих і з палестинської сторони, серед яких багато жінок і дітей.

«Я глибоко засмучений заявою про те, що Ізраїль розпочав повну облогу Сектора Гази. … Гуманітарна ситуація в Газі була надзвичайно жахливою перед цими бойовими діями; тепер вона лише експоненціально погіршуватиметься», – додав він.

Гутерріш також закликав Ізраїль допустити гуманітарні вантажі та персонал гуманітарних місій до Гази.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

Читайте також: Президент Палестини планує візит у Росію
Теги: Ізраїль Сектор Газа війна Генсек ООН ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Сьогодні, 08:41
«За термінологією Арестовича, Ізраїль, дегуманізуючи противника «вже програв»»
Як Ізраїль веде війну і чому не треба слухати Арестовича
Сьогодні, 08:12
Кадиров заявив про готовність відправити своїх бойовиків на підтримку Палестини
Довірена особа Путіна підтримала терористичний напад на Ізраїль
Сьогодні, 08:06

Політика

Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС
Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС
Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву
Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву
«Це воєнний злочин». Human Rights Watch засудила облогу Гази Ізраїлем
«Це воєнний злочин». Human Rights Watch засудила облогу Гази Ізраїлем
ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну
ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну
ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем – ЗМІ
ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем – ЗМІ
Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: названа сума
Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: названа сума

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
49K
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
37K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
34K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
17K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
15K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту