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Армія оборони Ізраїлю повністю оточила місто Газа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Армія оборони Ізраїлю повністю оточила місто Газа
Ізраїльські військові атакують позиції ХАМАСу
фото: ЦАХАЛ

ЦАХАЛ не розглядає питання щодо припинення вогню

Речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа. Про це пише The Times Of Israel.

«Наші війська завершили оточення міста Газа, центру діяльності ХАМАС», – сказав Хагарі.

Речник ЦАХАЛ розповів, що ізраїльські військові атакують позиції ХАМАСу, командні пункти, інфраструктуру, призначену для запуску ракет та знищують бойовиків угрупування.

За словами Хагарі, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія, який живе в Катарі, має відвідати Іран на своєму приватному літаку.

«Вони намагаються відволікти нас від Гази, а ми зосереджені на ХАМАС», – зазначив речник Армії оборони Ізраїлю.

Відповідаючи на запитання про можливе припинення вогню, Хагарі запевнив, що термін «припинення вогню» на цей час взагалі не розглядається.

Нагадаємо, інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, які вже знаходяться під контролем ЦАХАЛу. 

Раніше ЦАХАЛ оприлюднив фото із наземної спецоперації у Секторі Гази.

Також Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу.

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Теги: Ізраїль військові Сектор Гази ХАМАС місто

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