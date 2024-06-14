КНДР відправила Росії 5 млн снарядів, а Путін вимагає ще – Bloomberg

Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати Україну

Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів. Про російському диктатору Володимиру Путіну мало і він, ймовірно, попросить ще більше під час свого візиту до Пхеньяна. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю Bloomberg.

Вон Сік заявив, що Сеул виявив щонайменше 10 тис. транспортних контейнерів, відправлених із Північної Кореї до Росії, в яких може перебувати до 4,8 млн артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використав у війні з Україною.

«Очікується, що Путін прагнутиме більш тісної співпраці у військовій сфері з Північною Кореєю, особливо у військових поставках, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу», – сказав Шин.

Він також сказав, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати Україну.

В обмін на боєприпаси Росія відправила Північній Кореї технології, які допоможуть у її планах розгортання безлічі шпигунських супутників, а також звичайних озброєнь, таких як танки і літаки.

Путін збирається відвідати Північну Корею вже наступного тижня. Поїздка туди стане першою з липня 2000 року. Боєприпаси, відправлені Північною Кореєю після зустрічі Путіна та Кіма у Росії у вересні, ймовірно, набагато перевершили те, що було відправлено США та Європейським Союзом Україні. Це дозволило силам Кремля атакувати Україну, оскільки вона змушена була нормувати боєприпаси через виснаження запасів, а допомога затримувалася в Конгресі США.

У той час як українські офіційні особи підняли тривогу з приводу загрози російського прориву під час багатомісячних затримок з поставками американської зброї, київські війська в основному утримували оборону, оскільки армія Москви, що вторглася, перевершувала їх по озброєнню майже 10 до 1. Європейський Союз надіслати Україні один мільйон артилерійських снарядів.

Тим часом, Кім витрачає значні кошти на свою ракетну програму. За словами Шина, випробування ракет минулого року коштували приблизно 1 млрд доларів. Ця цифра становить близько 4% економіки Північної Кореї, яка, за оцінками Південної Кореї, 2022 року становитиме близько $24,5 млрд.

«Північна Корея ігнорує труднощі свого народу, роблячи ракетні провокації. Грошей достатньо, щоб покрити нестачу продовольства в Північній Кореї протягом року», – сказав Шин.

Супутникові знімки показують, що Пхеньян готується до візиту Путіна, повідомила спеціалізована служба 38 North, що базується в Сеулі. На зображеннях видно будівництво на площі Кім Ір Сена в центрі Пхеньяну, що свідчить про підготовку до військового параду, а літаки, припарковані в головному аеропорту Пхеньяну, перемістили на злітну смугу, ймовірно, щоб підготувати об'єкт до прийому Путіна.

Комерційні супутникові знімки та розвідувальні дані, надані урядом США, показують, що російські вантажні судна регулярно курсують між колись тихим північнокорейським портом Наджин недалеко від кордону з Росією. Більшість із них попрямували на колишню радянську базу підводних човнів, розташовану приблизно за 180 км.

Білий дім надав зображення, на яких видно, як зброя вирушає маршрутом і доставляється залізницею за тисячі кілометрів на склад у російському місті Тихорецьк для використання проти України.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін цього місяця збирається відвідати Північну Корею, після чого, ймовірно, одразу здійснить до В'єтнаму.