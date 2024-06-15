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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Гра Путіна «ядерними м’язами» не сприймається всерйоз країнами Заходу

glavcom.ua
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Володимир Путін продовжує погрожувати світу застосуванням ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Ядерний шантаж РФ – це постійна практика Кремля

Російський диктатор укотре заявив про можливість ядерної війни. Але, разом з тим, він змушений був констатувати, що через велику кількість жертв, до якої вона може призвести, до цього «ніколи не дійде».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості ядерної війни з країнами НАТО Путін заявив, що тактична ядерна зброя в Росії «втричі потужніша, ніж використані американцями бомби проти Хіросіми і Накасакі» і значно переважає ядерний потенціал Європи.

Далі він зауважив, що Москва і без ядерної зброї, на його думку, значно переважає «противника», тому «в нас немає необхідності думати на цю тему».

«Але я все-таки виходжу з того, що до цього (ядерної зброї) ніколи не дійде, і в нас немає такої необхідності», – підсумував російський диктатор.

Проте західні країни перестали сприймати подібні погрози всерйоз.

Реакція радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі на ядерні погрози з боку Кремля була більш ніж стриманою. Він назвав погрози Росії «безрозсудним і безвідповідальним брязканням» ядерним арсеналом.

До того ж у США не спостерігають змін «у стратегічній силовій позиції» Росії після того, як Москва анонсувала навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.

Ядерний шантаж РФ – це постійна практика Кремля, заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, коментуючи оголошені Москвою ядерні навчання.

«Те, що мають, тим і брязкають (ядерною зброєю – ред.). Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною», – заявив представник ГУР МОУ.

Показовою у цьому плані є реакція європейських партнерів України, зокрема Франції.

На тлі заяв російського диктатора щодо ядерного потенціалу країн Європи Франція здійснила перше випробування модернізованої ракети ASMPA-R, здатної нести ядерну боєголовку.

За інформацією міністра національної оборони Франції Себастьєна Лекорню, модернізована стратегічна ракета середньої дальності класу «повітря-земля» ASMPA-R без боєголовки «була випущена з літака Rafale». Ця операція з відпрацювання стратегічного повітряного удару здійснювалась над територією Франції.

«ASMPA-R відповідає прагненню президента Франції зберегти оперативну надійність французьких збройних сил у довгостроковій перспективі», – додали у французькому Міноборони.

За інформацією з відкритих джерел, Франція планує витратити близько 13% військового бюджету протягом наступних років на модернізацію саме ядерного потенціалу. У її межах вона планує до 2035 року створити ядерну ракету 4-го покоління класу «повітря-земля» ASN4G.

Досить красномовною є заява президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини «надійної європейської оборони» від загроз з боку Росії.

Своєю чергою високопосадовець Ради національної безпеки США Пранай Вадді заявив, що у найближчі роки може настати момент, коли Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї. Причиною для такого рішення посадовець назвав можливе «зростання загроз з боку супротивників», окреслюючи «більш конкурентний підхід» до контролю над озброєннями адміністрації Джо Байдена.

Тобто Путіну чітко дали зрозуміти, що його улюблена гра на підвищення ставок і гра «ядерними м’язами», вона вже не сприймається країнами Заходу серйозно.

Твердження Москви про те, що «Іскандери» не сміються, «Кинджали» невразливі, а «Калібри» неможливо збити, були наочно спростовані українською системою протиповітряної оборони.

Захід побачив, що «король голий». І ті аргументи військово-політичного тиску на країни Європи, які тримали в певному страху саме європейський континент, виявилися зруйновані руками самих росіян. Заявлені тактико-технічні характеристики озброєнь виявилися такими, що не відповідають реальним.

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Теги: путін ядерна зброя диктатор шантаж погрози

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