Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда

Священник УПЦ МП звинуватив співробітників ТЦК у тому, що не зміг виїхати за кордон

Переможця проєкту «Голос країни-7» священника Московської церкви Олександра Клименка не випустили за кордон через відсутність його даних в системі «Оберіг». Сам батюшка у себе в Facebook переконує, що виконав всі необхідні процедури для оформленні дозволу на виїзд.

«Навіть якщо Ви все робите правильно, новий закон про мобілізацію вміє ставити людей у патові ситуації. Моя відстрочка, видана у зв'язку з багатодітністю на три місяці, закінчилася 14-го травня. Я 15 травня подав в ТЦК документи на продовження», − пояснив він, та додав, що місцевий ТЦК оформлює всі дозволи близько місяця.

Клименко розповів, що 14 травня оновив свої дані, після чого працівник ТЦК віддав йому документ з кодом та повідомив, що священника внесено в базу «Оберіг». Однак згодом митники повідомили, що священника в базі оновлених даних немає.

«Мої оновлені дані не завели в Оберіг. Мало того, в базі зазначено, що мої останні дані заведені ще 2016 року хоча я проходив ВЛК та здав всі необхідні документи у 2023 році. Повний хаос... Косяк місцевих перенавантажених ТЦК», − зазначив він.

Олександр Клименко наголосив, що працівники митної служби зв’язувалися з керівництвом, але вирішити ситуацію не змогли, після чого зсадили його з потягу та відправили додому.

Нагадаємо, Олександр Клименко потрапив у скандал через свої висловлювання у соцмережах. Зокрема, в одному з постів у Facebook користувачі знайшли висловлювання священика, в якому він називає героїв небесної сотні «божевільними».

До слова, Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи.