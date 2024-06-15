Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО

Єнс Столтенберг оцінив ресурси кремлівського фюрера

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив, як довго кремлівський фюрер Володимир Путін здатний продовжувати свою війну в Україні. Своїми думками політик поділився в інтерв'ю «ТСН».

«Потрібно взяти до уваги силу українців; мужність збройних сил України; українську економіку, яка є на диву сильною у таких важких умовах; врахувати могутність країн-членів НАТО у порівнянні з Росією. Це для мене дуже важливо. Ми маємо допомагати Україні не тільки ad hoc. Ми з країнами-союзниками маємо взяти на себе більш довгострокові зобов’язання. Путін має розуміти, що у нас велика сила, і коли він це зрозуміє, війна закінчиться», – наголосив генсек.

Разом із тим, Столтенберг зауважує, що війни за своєю природою не є передбачуваними.

Нагадаємо, ініціатива Північноатлантичного альянсу з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням допомоги.

Як повідомлялося, НАТО планує створити на території своїх європейських країн-членів три великі військові бази. За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, таким чином військовий блок хоче створити «українську місію НАТО». Орбан висловив занепокоєння, що якщо ці бази будуть створені в країнах, які межують з Україною, – у Румунії, Польщі та Словаччині, то ті стануть військовими цілями для Росії.

До слова, після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбулася 13 червня, Столтенберг заявив про необхідність створення постійного військового фонду НАТО для України на суму $40 млрд на рік. Генсек НАТО зауважив, що нині є затримки з наданням допомоги Україні, і це не повинно повторюватися. Він також наголосив, що 99% військової підтримки Україні надають члени НАТО.