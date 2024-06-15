Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО
Путін має розуміти, що Україна та її союзники мають велику силу, вважає Столтенберг
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг оцінив ресурси кремлівського фюрера

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив, як довго кремлівський фюрер Володимир Путін здатний продовжувати свою війну в Україні. Своїми думками політик поділився в інтерв'ю «ТСН».

«Потрібно взяти до уваги силу українців; мужність збройних сил України; українську економіку, яка є на диву сильною у таких важких умовах; врахувати могутність країн-членів НАТО у порівнянні з Росією. Це для мене дуже важливо. Ми маємо допомагати Україні не тільки ad hoc. Ми з країнами-союзниками маємо взяти на себе більш довгострокові зобов’язання. Путін має розуміти, що у нас велика сила, і коли він це зрозуміє, війна закінчиться», – наголосив генсек.

Разом із тим, Столтенберг зауважує, що війни за своєю природою не є передбачуваними.

Нагадаємо, ініціатива Північноатлантичного альянсу з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням допомоги.

Як повідомлялося, НАТО планує створити на території своїх європейських країн-членів три великі військові бази. За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, таким чином військовий блок хоче створити «українську місію НАТО». Орбан висловив занепокоєння, що якщо ці бази будуть створені в країнах, які межують з Україною, – у Румунії, Польщі та Словаччині, то ті стануть військовими цілями для Росії.

До слова, після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбулася 13 червня, Столтенберг заявив про необхідність створення постійного військового фонду НАТО для України на суму $40 млрд на рік. Генсек НАТО зауважив, що нині є затримки з наданням допомоги Україні, і це не повинно повторюватися. Він також наголосив, що 99% військової підтримки Україні надають члени НАТО.

Читайте також: Що нам може розказати НАТО? Чи варто відправляти наших воїнів навчатися за кордон
Теги: війна путін військові Єнс Столтенберг кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирні угоди з Росією приречені на провал через її нелогічні вимоги
Чому Росія вимагає роззброєння України, а не США?
21 травня, 18:02
Міністр МЗС Фінляндії заявила, що Україна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора
Ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по Росії
29 травня, 15:30
Каволі упевнений, що українські війська зможуть утримати свої позиції
Командувач НАТО розповів, чи є у Росії сили, необхідні для прориву на Харківщині
16 травня, 23:52
Місце удару Росією ракетою «Іскандер-М» по селищу Зарічне на Запоріжжі: загинуло 19 військовослужбовців та цивільна особа
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
27 травня, 16:01
Тривога охоплювала всі східні області, низку центральних, південних і північних регіонів
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 40 хвилин
19 травня, 11:58
Лідія Степанівна Ломіковська пережила голод та Другу світову
NYT розповіла історію 98-річної бабусі, якій вдалось вийти з Очеретиного
2 червня, 14:33
Разом з побратимами Роман брав участь у багатьох військових операціях
Брав участь у багатьох військових операціях. Згадаймо Романа Прокопенка
12 червня, 09:00
Генсек НАТО відмовився від ідеї створення фонду допомоги Україні на $100 млрд
Столтенберг відмовляється від створення фонду НАТО на €100 млрд для України – Bloomberg
8 червня, 05:18
Путін міг би озброїти деякі країни для того, щоб вони атакували «чутливі об’єкти» на території Заходу
РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»
9 червня, 19:48

Політика

Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО
Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО
Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапки над «і»
Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапки над «і»
Саміт миру у Швейцарії: із ким зі світових лідерів зустрінеться Зеленський (фото, відео)
Саміт миру у Швейцарії: із ким зі світових лідерів зустрінеться Зеленський (фото, відео)
Безпекова угода зі США. Ексочільник МЗС вказав на недоліки документа
Безпекова угода зі США. Ексочільник МЗС вказав на недоліки документа
Шольц дав оцінку «мирній пропозиції» Путіна
Шольц дав оцінку «мирній пропозиції» Путіна
Глобальний саміт миру. Швейцарія підготувалась до можливих провокацій (фото)
Глобальний саміт миру. Швейцарія підготувалась до можливих провокацій (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
18K
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
16K
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
6405
Нардепка Яна Зінкевич вийшла заміж і опублікувала перше фото з весілля
3157
Путін виставив ультиматум не Україні, а Росії
3070
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua