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Плани НАТО щодо нових баз в Європі викликали істерику Орбана

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Плани НАТО щодо нових баз в Європі викликали істерику Орбана
Орбан розкритикував допомогу НАТО для Києва
фото із відкритих джерел

Угорщина не хоче брати участь у місії НАТО в Україні, яка передбачає координацію постачання озброєнь та підготовку військовослужбовців для української армії

НАТО планує створити на території своїх європейських країн-членів три великі військові бази, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіостанції Kossuth. За його словами, саме із цих баз Альянс хоче постачати озброєння в Україну.

Угорський прем'єр наголосив, що таким чином військовий блок  хоче створити «українську місію НАТО». Орбан висловив занепокоєння, що якщо ці бази будуть створені в країнах, які межують з Україною, – у Румунії, Польщі та Словаччині, то ті стануть військовими цілями для Росії.

«Як реагують (на війну в Україні – «Главком») країни регіону – Польща, Румунія?  Вони йдуть вперед, думаючи, що оскільки знаходяться найближче до лінії фронту, можуть надати найбільшу допомогу українцям, і вони йдуть воювати. Словаки обережні, а угорці прямо говорять, що оскільки вони знаходяться поруч (із Україною – «Главком»), вони повинні вживати заходів для своєї безпеки», – продовжив Орбан. 

Глава угорського уряду підтвердив, що його країна не хоче брати участь у місії НАТО в Україні, яка передбачає координацію постачання озброєнь та підготовку військовослужбовців для української армії.

«Ця проблема має бути вирішена», – сказав Віктор Орбан. За його словами, проблема полягає в тому, що «31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян», а Україна і Росія не хочуть поступатися одна одній, вважаючи, що протистояння можна вирішити на полі бою. «Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо 31 людина скаже, що ми, угорці, знаходимося на самоті (в цьому питанні), то ми все одно віритимемо в те, що ця війна не має сенсу і в неї немає рішення на полі бою», – наголосив прем'єр. 

Нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та її фінансування. За його словами, рішення про це буде ухвалено на саміті у Вашингтоні, який відбудеться у липні.

Після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбулася 13 червня, Столтенберг заявив про необхідність створення постійного військового фонду НАТО для України на суму $40 млрд на рік. Генсек НАТО зауважив, що нині є затримки з наданням допомоги Україні, і це не повинно повторюватися. Він також наголосив, що 99% військової підтримки Україні надають члени НАТО.

Ініціатива Північноатлантичного альянсу  з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням допомоги. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише АрміяInform. 

Читайте  також: Він кинув виклик Орбану. Що відомо про тріумфатора виборів до європарламенту в Угорщині
Теги: НАТО війна Угорщина Віктор Орбан Єнс Столтенберг Рустем Умєров

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