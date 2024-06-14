Умєров пояснив, що передбачає новий план НАТО з підтримки України

Міністри оборони країн НАТО, ймовірно, вже сьогодні, 14 червня, узгодять ініціативу щодо координації військової допомоги Україні та навчання солдатів ЗСУ

У випадку, якщо буде затримка із наданням допомоги Україні, НАТО буде вже використовувати свої спроможності

Ініціатива Північноатлантичного альянсу з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням длпомоги. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише АрміяInform.

«Ми спілкувалися з Єнсом Столтенбергом з цього питання. НАТО хоче залучитися, щоб посилити нашу коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами», – пояснив він.

За його словами, багато країн, які входять до формату «Рамштайн», є країнами НАТО, і сама організація хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги, щодо фінансування і для проведення функціонального супроводження допомоги, яка надається.

«Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов’язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла», – додав Умєров.

У випадку, якщо є затримки із наданням допомоги Україні, НАТО буде вже використовувати свої спроможності.

«Тобто вони хочуть приєднатися юридично до того, щоб супроводжувати. Такий формат розширює наші відносини, щоб ми вчасно отримували цю допомогу», – додав міністр.

Міністри оборони країн НАТО, ймовірно, вже сьогодні, 14 червня, узгодять ініціативу щодо координації військової допомоги Україні та навчання солдатів ЗСУ.

Як повідомлялося, генсек НАТО пропонує забезпечити щорічну підтримку України у 40 млрд євро.