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Україною шириться повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україною шириться повітряна тривога

Ворог може атакувати балістикою

Об 11:16 у Києві та області залунали сирени повітярної тривоги. Також небезпека оголошена в усіх східних областях, низці центральних, південних і північних регіонів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичної атаки.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі східного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 11:16 має такий вигляд:

Мапа тривог
Мапа тривог

Нагадаємо, що в ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Усі ворожі цілі були збиті у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях. Одеський мер Геннадій Труханов розповів, що ворожий дрон вночі було збито, зокрема, й над Одесою. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Міський голова показав фото збитого безпілотника.

Також повідомлялося, що на Київщині всі «Шахеди» вночі було збито поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

До відома, нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. 

Читайте також: Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: тривога Україна ракетна атака війна

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