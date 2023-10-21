Як Росія впливає на вибори у світі: звіт розвідки США

Росія намагається створити враження, що інститут виборів у демократичних країнах «підірваний»

Звіт передали 100 країнам світу

США опублікували звіт розвідки про те, що Росія використовує шпигунів, соціальні мережі та державні медіа, щоб підірвати в різних країнах довіру до демократичних виборів. Про це повідомляє видання Reuters.

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Як зазначається у звіті, російські високопосадовці вважають ефективними операції впливу, спрямовані на підрив інституту демократичних виборів.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, Росія вважає успішними операції з поширення дезінформації про вибори 2020 року в США та пандемію коронавірусу.

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Росія намагається посіяти нестабільність у демократичних країнах, створюючи враження, що інститут виборів у демократіях «підірваний», а уряди «нелегітимні».

За даними Держдепартаменту США та американської розвідки, дії Росії в період з 2020 по 2022 рік були спрямовані на підрив суспільної довіри до виборів як мінімум у дев'яти демократичних країнах, включно зі Сполученими Штатами.

Звіт був направлений до понад 100 посольств США в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці для поширення серед урядів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну як мінімум до осені 2024 року. Він розраховує, що поразка Джо Байдена на президентських виборах у США вплине на позицію Вашингтона щодо України.