Наступ ЗСУ не дає окупантам сформувати додаткові сили: оцінка ISW

За оцінками українських військових, 25-та дивізія Російських Збройних Сил не матиме бойову готовність принаймні до 2024 року

Одночасні контрнаступальні операції українських військових в районі Бахмута та на півдні країни не дають російським окупантам можливості сформувати додаткові сили, оскільки вони змушені перерозподіляти свої свіжі резерви для спроб стримати просування ЗСУ. Про це йдеться у звіті (ISW).

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У заяві міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу йдеться про те, що відомство сформувало «резервну армію» наприкінці червня. Експерти вказують, що він, ймовірно, мав на увазі серед інших формувань 25-ту армію, яка в середині травня почала набір особового складу з Далекого Сходу.

Формування цієї 25-ї армії, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміру провести великомасштабну реструктуризацію сил до 2026 року, а використання цих сил у бойових та оборонних операціях здатне призвести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення та розширення ЗС РФ, йдеться у звіті.

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«Російське військове командування, ймовірно, також не змогло зараз повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк САА», – кажуть в Інституті вивчення війни.

Як раніше уточнював начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, у незавершеній по формуванню 25-й армії РФ є близько 15 000 військовослужбовців, тоді як російські військові, як повідомляється, сподівалися набрати туди 30 000 контрактників

За оцінками українських військових, 25-та дивізія Російських Збройних Сил не матиме бойову готовність принаймні до 2024 року.

«Росія раніше намагалася сформувати 3-й армійський корпус влітку 2022 року як резервні сили, але восени 2022 року розгорнула і витратила більшу частину цього погано підготовленого формування, захищаючись від українського контрнаступу», – додають експерти у звіті.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулись в Запорізькій області, та, ймовірно, досягли прориву в районі Вербового. В той час, росіяни проводять ротацію в Луганській області.

Нагадаємо, українські військові завдають великої шкоди російським загарбникам на околицях окупованого Бахмута за допомогою західної зброї.

Також генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака.