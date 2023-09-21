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Пакистан може купити нафту у Росії, але назвав умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пакистан може купити нафту у Росії, але назвав умову
Пакистан просить Путіна про значну знижку на нафту
фото з відкритих джерел

Пакистанці вимагають від росіян поставляти їм дорожчі види нафти, але суттєво дешевше за стелю на ринку

Пакистан не відмовляється від ідеї закуповувати щомісяця 100 тис. тонн російської нафти (понад 700 тис. барелів), але виставив країні-агресору низку жорстких умов. Зокрема країна-покупець хоче отримати гігантську знижку – щоб сировину продавали в країну нижче за стелю «Великої сімки» $60. Нібито Росія потім зможе купувати у зворотньому напрямку мазут.

«Пакистан прагне щомісячних постачань сирої нафти з Росії за ціною, що не перевищує $60  за барель, встановлену країнами «Великої сімки», повідомив високопосадовець міністерства енергетики», – пише пакистанське Profit.

Співрозмовник розповів виданню, що влада вирішила імпортувати російську нафту щомісяця після вивчення результатів пілотного постачання 100 тис. тонн у червні. За словами чиновника, на нафтопереробному заводі (НПЗ) Pakistan Refinery Limited (PRL) після переробки вантажу сорту Urals 60% його становив мазут, 10% бензин, до 15% дизельне паливо та 15% інші види нафтопродуктів.

«Москва вказала, що Росія закуповуватиме мазут у Пакистану, але ціна поки ще не визначена», – сказав чиновник. Він додав, що Ісламабад попросив російську владу постачати більш дорогі та якісні сорти. Наприклад, «Сокіл».

«Російська влада сама вирішує, чи запропонують вони «Сокіл» чи сибірську легку нафту з величезною знижкою в $35 за барель чи ні», – зауважив співрозмовник видання. При цьому він не став заперечувати, що ще невідомо, чи погодяться російські компанії постачати нафту не дорожче за $60 за вартістю еталонного Brent $95.

Мінфін Росії повідомляв, що з середини серпня по середину вересня середньоекспортна ціна Urals склала $77. За словами джерела пакистанського видання, влада Пакистану хоче укласти довгостроковий контракт з імпорту нафти. При цьому Ісламабад досі так і не створив спецкомпанію із закупівель, яку обіцяв російській стороні ще взимку.

Наразі у Пакистані розглядають можливість залучення до закупівель місцевого державного імпортера зрідженого природного газу.

«Pakistan LNG Limited (PLL) також може бути використана як компанія для імпорту російської нафти, оскільки її статут передбачає і імпорт сирої нафти», - пише видання.

Тимчасовий виконувач обов'язків прем'єр-міністра Анвар-уль Хака поінформували про те, що російська нафта при переробці на НПЗ PRL дозволить знизити вартість палива на 1 рупію за літр,. За його словами, якщо до процесу приєднаються НПЗ PARCO та NRL, то економія зросте до 3 рупій за літр.

Для Пакистану вартість палива дуже болісна. «На тлі двозначної інфляції тимчасовий уряд Пакистану зробив ще одне підвищення цін на бензин та дизельне паливо, піднявши їх до історичного максимуму – понад 330 рупій за літр, що викликало негайні протести та судові розгляди», – писало днями видання The Hindu.

Нагадаємо, у червні цього року прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою, прибув до Карачі. Про це передає Reuters. Очікувалось, що імпорт нафти в країну досягне 100 тис. барелів на день.

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Теги: нафта Москва влада статут Пакистан чиновник бензин імпорт міністр росія підвищення цін

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