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ФСБ проводить чистку силових структур РФ: ISW назвав причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ФСБ проводить чистку силових структур РФ: ISW назвав причину
У межах чисток уже затримано деяких співробітників міліції, які могли передавати українцям дані про російських силовиків
фото з відкритих джерел

РФ хоче провести капітальну інспекцію апарату внутрішньої безпеки для усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії, ймовірно, проводить масштабну ревізію внутрішніх органів РФ на тлі витоку даних про російських силовиків. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ньому зазначається, що ФСБ та Головне управління служби безпеки міністерства внутрішніх справ РФ протягом останніх кількох тижнів проводять масштабні інспекції в управлінні внутрішніх справ центрального адміністративного округу (УВС ЦАО) Москви та кількох московських районних відділах внутрішніх справ (РВВС) через витік даних російських силовиків на запит громадян України.

За даними російського джерела, ФСБ та МВС в межах цього розслідування уже затримали співробітників міліції. Російські ЗМІ повідомили, що підозрювані співробітники міліції передавали особисті дані російських силовиків особам, деякі з яких є громадянами України. Рейди ФСБ та МВС на московські РВВС відбуваються на тлі серії арештів та звільнень відомих діячів керівництва Росгвардії.

Аналітики пояснюють, що Кремль може наполягати на таких арештах та розслідуваннях, щоб провести капітальну ревізію апарату внутрішньої безпеки для вигнання чиновників, які втратили прихильність Кремля, та подальшого посилення контролю над органами внутрішньої безпеки.

ФСБ проводить чистку силових структур РФ: ISW назвав причину фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • ФСБ, схоже, проводить масштабну реорганізацію внутрішніх органів безпеки.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила 19 квітня, що ЗСУ вже проводять деякі контрнаступальні дії.
  • Окупанти продовжують використовувати безпілотники типу Shahed та інші низькоточні системи, щоб компенсувати брак високоточних боєприпасів.
  • Загарбники провели обмежені наземні обстріли поблизу Кремінної.
  • Також вони продовжували наземні обстріли в Бахмуті та його околицях, уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донеччини.
  • За даними російських джерел, українські військові провели обмежені наземні обстріли в Запорізькій області.
  • Чиновники РФ продовжують підготовку до відправки електронних повісток і створення цифрового реєстру військовозобов'язаних.
  • Російські чиновники та окупаційна влада продовжують докладати зусиль для подальшої інтеграції окупованих територій у російську економічну систему. 

Нагадаємо, що витік інформації про втрати росіян у війні проти України спровокував конфлікт між міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки.

Теги: росія ФСБ росіяни

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