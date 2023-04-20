ФСБ проводить чистку силових структур РФ: ISW назвав причину

У межах чисток уже затримано деяких співробітників міліції, які могли передавати українцям дані про російських силовиків

РФ хоче провести капітальну інспекцію апарату внутрішньої безпеки для усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії, ймовірно, проводить масштабну ревізію внутрішніх органів РФ на тлі витоку даних про російських силовиків. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У ньому зазначається, що ФСБ та Головне управління служби безпеки міністерства внутрішніх справ РФ протягом останніх кількох тижнів проводять масштабні інспекції в управлінні внутрішніх справ центрального адміністративного округу (УВС ЦАО) Москви та кількох московських районних відділах внутрішніх справ (РВВС) через витік даних російських силовиків на запит громадян України.

За даними російського джерела, ФСБ та МВС в межах цього розслідування уже затримали співробітників міліції. Російські ЗМІ повідомили, що підозрювані співробітники міліції передавали особисті дані російських силовиків особам, деякі з яких є громадянами України. Рейди ФСБ та МВС на московські РВВС відбуваються на тлі серії арештів та звільнень відомих діячів керівництва Росгвардії.

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Аналітики пояснюють, що Кремль може наполягати на таких арештах та розслідуваннях, щоб провести капітальну ревізію апарату внутрішньої безпеки для вигнання чиновників, які втратили прихильність Кремля, та подальшого посилення контролю над органами внутрішньої безпеки.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

ФСБ, схоже, проводить масштабну реорганізацію внутрішніх органів безпеки.

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