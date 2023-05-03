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Наляканий Медвєдев закликав до фізичного знищення Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наляканий Медвєдев закликав до фізичного знищення Зеленського
фото з відкритих джерел

Навіть після системних поразок окупантів на фронті, Медведєв усе ще вірить у перемогу РФ

Після удару безпілотників по Кремлю заступник голови радбезу країни-агресорки Дмитро Медведєв закликав до «фізичного знищення кліки Зеленського», а також назвав інцидент «терактом». Про це Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

«Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки», – написав голова радбезу РФ.

Навіть після системних поразок окупантів на фронті, Медведєв усе ще вірить у перемогу РФ та заявляє, що «Зеленський не потрібен навіть для підписання акту про про безумновну капітуляцію» та нагадав, що Гітлер теж не підписував капітуляцію.

Як повідомлялося,  російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

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Теги: Дмитро Медведєв путін влада росія Володимир Зеленський безпілотник

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