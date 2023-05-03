Наляканий Медвєдев закликав до фізичного знищення Зеленського

Навіть після системних поразок окупантів на фронті, Медведєв усе ще вірить у перемогу РФ

Після удару безпілотників по Кремлю заступник голови радбезу країни-агресорки Дмитро Медведєв закликав до «фізичного знищення кліки Зеленського», а також назвав інцидент «терактом». Про це Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

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«Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки», – написав голова радбезу РФ.

Навіть після системних поразок окупантів на фронті, Медведєв усе ще вірить у перемогу РФ та заявляє, що «Зеленський не потрібен навіть для підписання акту про про безумновну капітуляцію» та нагадав, що Гітлер теж не підписував капітуляцію.

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Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.