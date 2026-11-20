Американський лідер Дональд Трамп заявив, що не знає, які гарантії безпеки для України можуть надати США. Про це він заявив під час пресконференції після візиту до Китаю, передає «Главком».

Журналісти запитали у Трампа, які гарантії безпеки США готові надати Україні і чи може це бути аналог п'ятої статті Північноатлантичного договору. «Що ж, я не знаю. Зараз я не хочу говорити про гарантії безпеки, тому що спочатку нам потрібно укласти угоду», – відповів він.

За словами Трампа, США підключатимуться до питання гарантій безпеки, лише коли між Україною та Росією буде угода.

П'ята стаття Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одну з країн Альянсу розглядається як напад на всіх його членів. Кожна держава НАТО має надати допомогу стороні, яка зазнала нападу, вживаючи таких заходів, які вважатиме необхідними.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із пресконференцією після візиту до Китаю, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічей лідери обговорювали, зокрема, війну Росії проти України, ядерну безпеку та міжнародну співпрацю.

Трамп назвав свій візит до Китаю «надзвичайно успішним» і заявив про досягнення численних торговельних домовленостей. Американський президент також похвалив Сі Цзіньпіна, зазначивши, що позиція китайського лідера під час переговорів була сильною.