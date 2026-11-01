Окупанти атакували Київщину: постраждали двоє людей, пошкоджено дитмайданчик

Постраждалим надається вся необхідна допомога

Вранці 1 листопада окупанти вдарили по Київщині. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у п’яти районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«У Броварському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У Білоцерківському районі чоловік дістав поранення передпліччя. Його госпіталізовано до місцевої лікарні. Постраждалим надається вся необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки зафіксовано у п’яти районах області:

Бориспільський район: пошкоджено 10 приватних житлових будинків, автомобіль, дитячий майданчик, приміщення магазину.

Броварський район: пошкоджено три приватні житлові будинки, господарчу будівлю та автомобіль.

Бучанський район: виникла пожежа приватного будинку. Її ліквідовано.

Обухівський район: виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятувальники.

«Служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки та фіксації пошкоджень. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте у безпечних місцях до відбою», – наголосила Київська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Зокрема, на Вінниччині під удар потрапили обʼєкти енергетичної інфраструктури, вежа мобільного звʼязку та приватна складська будівля.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

Як повідомлялося, в Острозькому районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в житловому будинку. Площа займання становила 100 кв. м. Унаслідок удару постраждали четверо людей.