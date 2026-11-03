Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 21 атаку

За минулу добу на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Костянтинівському, де зафіксовано 21 штурм.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 68 авіаційних ударів, під час яких скинули 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8297 дронів-камікадзе та здійснили 2491 обстріл населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 61 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2060 осіб. Українські захисники також знешкодили чотири бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1413 безпілотних літальних апаратів, 363 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки противника, а також одну важку вогнеметну систему.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках

скриншот із DeepState

Минулої доби російські війська здійснили вісім штурмових дій. Крім того, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб та здійснив 58 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із DeepState

Українські підрозділи відбили десять атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ізбицького, Графського, Вовчанських Хуторів, Охрімівки, Шабельного, Чугунівки та Амбарного.

На Куп'янському напрямку

скриншот із DeepState

Російські війська здійснили три штурмові дії. Противник атакував у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

скриншот із DeepState

Сили оборони відбили дев'ять атак противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в напрямках Нового, Колодязів, Лимана, Зарічного та Діброви.

На Слов'янському напрямку

скриншот із DeepState

Українські захисники зупинили одну спробу російських військ просунутися вперед у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку

скриншот із DeepState

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із DeepState

Зафіксовано 21 атаку російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Дружківки, Новоселівки, Райського, Софіївки, Кучерового Яру та Вільного.

На Покровському напрямку

скриншот із DeepState

Російські війська здійснили 13 атак. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Молодецького, Новопавлівки, Чернігівки, Світлого, Добропілля, Мирного та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

скриншот із DeepState

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із DeepState

Українські захисники відбили сім атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Успішного, Тернуватого, Гіркого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

скриншот із DeepState

Російські війська здійснили одну штурмову дію в напрямку Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не здійснював.

Нагадаємо, триває 1714-й день повномасштабної війни в Україні.