Топ-чиновники часів Януковича отримали заочні вироки – СБУ

З 11 березня 2010 року по 23 лютого 2014 Табачник Дмитро працював міністром освіти і науки в уряді Миколи Азарова

У засуджених конфісковано майно на понад 200 млн грн

Завдяки доказовій базі СБУ 15 років тюремного ув’язнення заочно отримав ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник і 12 років заочно – колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Правоохоронці зауважують, що обидва зловмисники переховуються на території РФ і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти України. Зокрема, вони перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

фото: СБУ

За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, акцентує увагу СБУ.

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«Також за вказівкою агресора він (Табачник - ред.) консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей», – зауважують правоохоронці.

За даними слідства, ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам «методичної» допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими «стандартами». За співпрацю з окупантами ексміністра призначили «радником» Балицького та включили до складу місцевого осередку Путінської партії «Єдина росія».



Як встановило розслідування, Дмитро Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України.

«Також він (Ворона - ред.) допомагав загарбникам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати «штат» однодумців. Згодом він став «сенатором РФ від Запорізької області» та переїхав до Москви. Крім того обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств», – повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

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Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності.

Нагадаємо, експрем’єр-міністра та його помічницю судитимуть за державну зраду, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ.

Стало відомо, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці.

Також Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єр Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.