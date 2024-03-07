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Британська розвідка спрогнозувала, чи зможе РФ окупувати Часів Яр

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка спрогнозувала, чи зможе РФ окупувати Часів Яр
Міноборони Британії вважає малоймовірним, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто
фото з відкритих джерел

Часів Яр розташований приблизно за 5 км від лінії фронту

Найближчою тактичною метою російської біля Бахмута є місто Часів Яр. Однак повномасштабний наступ малоймовірний.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року. Війська просунулися, щоб зайняти східну частину села Іванівське, та атакують українські позиції у Богданівці.

За даними британської розвідки, на цьому напрямі найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.

«Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також була облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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Теги: росія війна британська розвідка Бахмут

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