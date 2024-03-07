Британська розвідка спрогнозувала, чи зможе РФ окупувати Часів Яр

Міноборони Британії вважає малоймовірним, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто

Часів Яр розташований приблизно за 5 км від лінії фронту

Найближчою тактичною метою російської біля Бахмута є місто Часів Яр. Однак повномасштабний наступ малоймовірний.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року. Війська просунулися, щоб зайняти східну частину села Іванівське, та атакують українські позиції у Богданівці.

За даними британської розвідки, на цьому напрямі найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.

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«Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також була облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.