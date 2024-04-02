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Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список
Згідно із супутниковими знімками за 1 квітня, більшість російських кораблів перебувають у порту
фото з відкритих джерел

Через загрозу ударів крилатими ракетами РФ була змушена перебазувати свої кораблі до Новоросійська

Росіяни вивели з тимчасово окупованого Криму майже весь свій флот, що підтверджується супутниковими знімками за 1 квітня. Про те, які кораблі розташовані на Новоросійській військово-морській базі, пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Супутникові знімки за 1 квітня опублікував OSINT-дослідник MT Anderson. Згідно з ними, більшість кораблів перебувають у порту, бонові ворота зачинені.

Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список фото 1
Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список фото 2
Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список фото 3

Серед них носії крилатих ракет «Калібр»:

  • 2 фрегати проекту «Адмірал Григорович»
  • 3 МРК проекту «Буян-М» (з 4)
  • 2 МРК проекту «Каракурт» (з 2)
  • 4 підводні човни проекту «Варшав'янка», з них 1 у сухому доці (з 6)

Інші кораблі:

  • 3 патрульні кораблі проекту 22160 (один із ЗПРК «ТОР» на борту)
  • 3 БДК проекту 775
  • 1 БДК проекту «Іван Грен»
  • 1 БДК проекту 1171
  • 1 МПК проекту 1124
  • 1 тральщик «Олександрит»
  • 2 тральщики проекту 266-М
  • 1 тральщик проекту 12660
  • 1 розвідкорабель проекту 864
  • 1 ДК «Дюгонь»

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму з російських ракетоносіїв залишився лише один «невдаха» – корабель «Циклон», який не запустив жодної ракети. Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук. «У Криму залишили якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просто нема де розмістити. Найцінніші активи всі виведені фактично, якщо брати саме кораблі», – зазначив він.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України зазначив, що Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. 

До слова, Дмитро Плетенчук повідомив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили.

Теги: Крим корабель флот РФ росія

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