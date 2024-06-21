ЄC наступного тижня розглядатиме санкції проти Грузії через закон про іноагентів

Санкції може бути запроваджено проти вищих посадових осіб Грузії

Євросоюз розгляне можливості запровадження цільових санкцій і візових обмежень проти Грузії

Грузії загрожують потенційні санкції ЄС, скорочення фінансової допомоги та візові обмеження через суперечливий закон про іноземних агентів. Про це пише Euractiv.

Наступного тижня Євросоюз розгляне можливості запровадження цільових санкцій і візових обмежень проти Грузії на тлі ухвалення закону про іноземних агентів.

Зокрема, санкції може бути запроваджено проти вищих посадових осіб Грузії, скорочення фінансової допомоги та обмеження безвізових поїздок через ухвалення суперечливого закону про іноземних агентів.

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цей документ, підготовлений дипломатичною службою блоку (EEAS), на засіданні в понеділок, 24 червня.

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.